Musk îl acuză pe Zelenski că este de vină pentru continuarea războiului. „Mese de lux în timp ce bărbați mor în tranșee”

Elon Musk, consiloerul președintelui Donald Trump, revine cu o postare pe X despre războiul din Ucraina în contextul summitului liderilor Occidentali de la Londra și a scandalului generat de discuțiile aprinse de vineri, din Biroul Oval.

”Liderii UE și Zelenski au mese de lux în timp ce bărbați mor în tranșee. Câți părinți nu își vor mai vedea niciodată fiul? Câți copii nu își vor vedea niciodată tatăl?”, scrie consilierul lui Trump pe platforma sa X.

How many children will never see their father? https://t.co/OMt5TIc6T3

How many parents will never see their son again?

The EU leaders and Zelensky having fancy dinners while men die in trenches.

Tot azi, Musk l-a acuzat pe Zelenski că este de vină pentru continuarea războiului.

”Ceea ce am spus acum peste 2 ani a fost că Ucraina ar trebui să caute pacea sau să sufere pierderi grave de vieți fără câștiguri. Aceasta din urmă a fost alegerea lui Zelenski. Acum, vrea să facă asta din nou.Acest lucru este crud și inuman”, mai scrie Musk.

What I said over 2 years ago was that Ukraine should seek peace or suffer severe loss of life for no gains.

The latter was Zelensky’s choice.

Now, he wants to do that again.

This is cruel and inhumane. https://t.co/44DZhnH98s