Odată cu venirea noului președinte american la Casa Albă, pe 20 ianuarie 2025, au crescut șansele ca războiul din Ucraina să se sfârșească în curând. Iar acum apare o mutare neașteptată a Statelor Unite, în care Donald Trump îi face trei cadouri lui Putin.

El a semnat un ordin executiv prin care impune sancțiuni Curții Penale Internaționale (CPI), organul judiciar care a emis un mandat de arestare pentru Vladimir Putin, în 2023.

Decizia a fost salutată de Kremlin, împreună cu alte două inițiative recente ale SUA – una care interzice sancțiunile împotriva oligarhilor din apropierea Moscovei și alta care stopează investigațiile asupra influenței ruse, potrivit Newsweek.

Cu toate acestea, Rusia s-ar putea confrunta cu sancțiuni mai dure ale SUA pentru a-l împinge pe Putin la masa negocierilor, a declarat trimisul lui Trump în Ucraina, generalul în retragere Keith Kellogg, pentru The New York Post.

Ads

CPI a emis un mandat de arestare pentru Putin, acuzându-l de crime de război, astfel încât sancțiunile administrației Trump ușurează presiunea asupra președintelui rus. Propagandiștii de la Kremlin au salutat retorica și deciziile venite de la noua administrație americană, pe fondul speculațiilor că ar putea aduce beneficii Moscovei.

După ce l-a găzduit la Casa Albă pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, Trump a semnat un ordin executiv de sancționare a CPI, acuzând instanța de „acțiuni ilegitime și fără temei” împotriva SUA și Israelului. În mai 2024, instanța de la Haga a emis un mandat de arestare pentru Netanyahu și ministrul Apărării de atunci, Yoav Gallant, din cauza războiului din Gaza.

Decizia lui Trump, care ar putea însemna restricții financiare și de viză pentru oricine care ajută la anchetele ICC împotriva cetățenilor sau aliaților americani, a fost condamnată de instanță și de 79 dintre semnatarii săi, care spun că ar putea eroda dreptul internațional.

Ads

Nu toate veștile sunt bune pentru Rusia

Însă Moscova a salutat această mișcare, potrivit The Moscow Times, care a citat un oficial de rang înalt de la Kremlin că a descris-o drept „veste grozavă” și că CPI „devenise prea arogantă, iar acum Washington i-a pus la locul lor”.

Un diplomat rus al cărui nume nu a fost făcut public a declarat publicației că mișcarea lui Trump a fost „un cadou pentru Moscova”. CPI a emis un mandat de arestare pentru Putin și comisarul său pentru drepturile copiilor, Maria Lvova-Belova, pentru deportările ilegale de copii ucraineni. După mandat, Putin nu a călătorit la summitul BRICS din 2023 din Africa de Sud, care este semnatar al statutului de la Roma care guvernează curtea.

Miercuri, Bondi a emis note de politică care ar putea avea, de asemenea, un impact semnificativ asupra Rusiei. Un memoriu a desființat Task Force KleptoCapture, înființat de administrația Biden pentru a sancționa oligarhii legați de Kremlin și a le confisca iahturile.

Ads

Bondi a spus că politica ce urmărea înghețarea activelor Rusiei de pe piețele globale va fi acum redirecționată către combaterea cartelurilor. Grupul operativ va investiga în continuare cazurile, dar activitatea sa nu va mai fi centralizată la sediul Departamentului de Justiție. Va exista, probabil, o scădere a țintirii cifrelor rusești, a raportat Reuters.

O altă directivă a lui Bondi va opri un efort federal de aplicare a legii pentru a combate campaniile secrete de influență ale Rusiei și ale altor adversari precum China, care încearcă să semene haosul în politica americană.

Cu toate acestea, nu toate sunt vești potențial binevenite pentru Moscova, trimisul lui Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, afirmând că administrația Trump ar putea suplimenta sancțiunile împotriva Moscovei pentru a pune capăt războiului început. El a declarat pentru The New York Post că aplicarea sancțiunilor împotriva Rusiei a fost cu mult sub ceea ce ar putea fi și că există loc pentru a le ridica.

Ads