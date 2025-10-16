Mutarea Ucrainei care îl poate zgudui pe Putin: Trump gata să dea lovitura de grație Rusiei

În timp ce Rusia continuă războiul sângeros din țara vecină de peste 3 ani și 7 luni, respingând eforturile diplomatice ale președintelui american, Ucraina face o mutare care îl poate zgudui pe Putin. Volodimir Zelenski se întâlnește cu liderul de la Casa Albă la Washington, căutând un acord cu SUA de a trimite rachete Tomahawk la Kiev. Trump e gata să dea lovitura de grație Rusiei, prin livrarea de rachete cu rază lungă de acțiune Ucrainei, care pot lovi adânc țintele militare din interiorul Rusiei.

Timp de luni de zile, Kievul a purtat negocieri de pace cu Moscova, fără să creadă cu adevărat că acestea vor da roade. Cu toate acestea, dornică să răspundă presiunilor președintelui Trump pentru găsirea unei soluții diplomatice, Ucraina și-a trimis diplomații la o serie de întâlniri cu omologii americani și ruși, chiar dacă negocierile nu au dat rezultate semnificative, potrivit The New York Times.

Acum, când Trump este din ce în ce mai frustrat de refuzul Moscovei de a face compromisuri, darămite de a accepta un armistițiu, Kievul vede o oportunitate de a impune ceea ce a dorit de mult timp. Își dorește mai puține discuții și mai multe arme pentru a ataca Rusia, precum și sancțiuni mai dure, pentru a forța Moscova să negocieze încetarea războiului cu seriozitate.

Președintele Volodimir Zelenski face o vizită la Casa Albă vineri, posibil pentru a finaliza câteva acorduri. El a promovat rachetele de croazieră Tomahawk de fabricație americană, care ar consolida capacitatea Kievului de a efectua atacuri cu rază lungă de acțiune.

Trump a sugerat duminică că ar putea folosi posibilitatea trimiterii acestor rachete puternice în Ucraina pentru a-l presa pe președintele rus Vladimir V. Putin să depună armele. „Aș putea spune: ”Uite, dacă acest război nu se va rezolva, le voi trimite rachete Tomahawk””, a spus Trump la bordul Air Force One.

Disponibilitatea administrației Trump de a discuta despre livrarea și utilizarea unor astfel de arme, lucru pe care administrația Biden l-a refuzat categoric, marchează o schimbare în abordarea Washingtonului privind încheierea războiului, au declarat analiștii.

„Eforturile diplomatice și negocierile de pace au fost problema numărul 1 în discursul public pentru o lungă perioadă de timp și, ori de câte ori Ucraina a încercat să schimbe această narațiune, nu a găsit nicio înțelegere din partea partenerilor săi, în special a Washingtonului”, a declarat Sergiy Solodkyy, directorul New Europe Center, un think tank cu sediul la Kiev. „Acum se pare că vorbim aceeași limbă.”

Trump îl poate presa mai mult pe Putin

Experții se îndoiesc că rachetele Tomahawk pot schimba jocul. Rachetele sunt de obicei lansate de pe nave sau submarine, pe care Ucraina, neavând o marină, nu le posedă, iar Statele Unite au la dispoziție doar un număr limitat de lansatoare terestre.

Totuși, Ucraina pariază că atacurile din interiorul Rusiei care vizează active economice precum instalațiile petroliere și ținte militare, cum ar fi fabricile de arme, ar putea crește costul războiului pentru Rusia și, în cele din urmă, ar putea împinge-o spre o înțelegere. Trump și-a exprimat sprijinul pentru această abordare, îndemnând Ucraina în această vară să „joace ofensiv”, mai degrabă decât să-și apere doar teritoriul.

Zelenski a declarat că delegația ucraineană de la Washington va negocia achiziționarea de sisteme de apărare aeriană și diverse sisteme de rachete, pe lângă cele Tomahawks. Anterior, el a declarat că Ucraina a pregătit o listă de arme pe care dorește să le cumpere din Statele Unite, folosind fonduri europene, în valoare de aproximativ 90 de miliarde de dolari.

Schimbarea reflectă, de asemenea, eforturile Ucrainei de a-i demonstra lui Trump că este cel mai rezonabil partener la masa negocierilor. În timp ce Trump a urmărit calea spre pace în ultimele luni, Kievul a fost de acord cu condițiile stabilite de acesta.

Scopul a fost de a arăta că Ucraina era pregătită să caute modalități de a pune capăt războiului, în timp ce Rusia nu era. Moscova a refuzat atât să pună în aplicare armistițiul, cât și să participe la întâlnirea trilaterală.

„Sprijinirea Ucrainei îi poate oferi lui Trump rezultate mult mai rapide și mult mai bune decât sprijinirea cuiva care nu este pregătit sau dispus să negocieze”, a declarat Oleksandr Kraeiv, șeful Programului Nord-American de la Ukrainian Prism.

