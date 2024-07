Premierul Indiei vrea să ajute la aducerea păcii în Ucraina. "Problemele nu pot fi rezolvate pe câmpul de luptă" FOTO

Narendra Modi, prim-ministrul Indiei a dat asigurări miercuri, 10 iulie, în timpul unei vizite oficiale la Viena, că ţara sa şi Austria sunt gata să furnizeze tot sprijinul posibil pentru restabilirea rapidă a păcii şi stabilităţii în Ucraina, informează AFP.

Prim-ministrul Indiei e de părere că problemele nu pot fi rezolvate pe câmpul de luptă și că o cale spre pace poate fi constituită doar prin dialog.

"Pierderea de vieţi nevinovate este inacceptabilă, indiferent de locul unde are loc aceasta", a declarat Modi în faţa jurnaliştilor, în timpul singurei sale vizite într-o ţară a Uniunii Europene (UE) după deplasarea sa în Rusia, luni, 8 iulie, şi marţi, 9 iulie.

"Problemele nu pot fi rezolvate pe câmpul de luptă", a subliniat şeful guvernului indian, evocând "diferitele conflicte din lume".

"India şi Austria acordă ambele o mare importanţă dialogului şi diplomaţiei, pentru a restabili rapid pacea şi stabilitatea", a adăugat Modi.

Had an excellent meeting with Chancellor @karlnehammer . This visit to Austria is very special because it is after several decades that an Indian Prime Minister is visiting this wonderful country. It is also the time when we are marking 75 years of the India-Austria friendship. pic.twitter.com/wFsb4PvM9J

Cancelarul austriac Karl Nehammer a evocat de asemenea "obiectivul comun" al celor două ţări pentru Ucraina: o "pace justă şi durabilă, conform Cartei Naţiunilor Unite". El a subliniat "influenţa importantă" pe care o are India, "cea mai mare democraţie din lume".

Potrivit lui Nehammer, Austria, neutră militar, ar putea fi un "loc de dialog" pentru "viitoare summituri de pace", iar cabinetul său "este în contact permanent cu UE" pentru a-i transmite punctul său de vedere liderului indian.

La Kremlin, Modi i-a transmis marţi "prietenului său" Vladimir Putin că a continua bombardarea Ucrainei "nu va rezolva problemele", el pledând pentru "o cale spre pace prin dialog".

Honoured to receive the The Order of Saint Andrew the Apostle. I thank the Russian Government for conferring the award.

This award is dedicated to my fellow 140 crore Indians. pic.twitter.com/hOHGDMSGC6