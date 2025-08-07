Liderul celei mai populate țări din lume poate opri mâine războiul lui Putin: Trebuie să facă o singură alegere

În timp ce Donald Trump și-a trimis emisarul Steve Witkoff la Moscova să discute cu Vladimir Putin, înaintea expirării ultimatumului din 8 august, colonelul britanic Tim Collins susține că liderul celei mai populate țări din lume, prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, poate opri războiul din Ucraina. El însă trebuie să facă o singură alegere: să renunțe la petrolul rusesc.

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Stephen Miller, descrie achizițiile continue de petrol rusesc de către India drept „inacceptabile”, măsura în care India este pregătită să-și consolideze relația strânsă de lungă durată cu Rusia rămâne neclară, potrivit Telegraph.

Pe măsură ce presiunea crește din cauza stimulentelor pentru o relație mai strânsă dintre Statele Unite și India, țară care are cea mai mare populație din lume (1,46 miliarde de locuitori) și a nevoii pragmatice de a se apropia de o aliniere militară occidentală în fața unei amenințări chineze tot mai mari, India va trebui să aleagă.

Relația strânsă de lungă durată a Indiei cu Rusia amintește de epoca sovietică și, în special, de Războiul de Eliberare din Bangladesh din 1971. În 1971, în punctul culminant al conflictului din Bangladesh (pe atunci Pakistanul de Est), o amenințare de intervenție a SUA în numele președintelui pakistanez de atunci, Yaya Khan, sub forma unui portavion, a fost descurajată de o prezență navală rusă.

De atunci, India s-a bazat în principal pe echipamente militare fabricate în Rusia pentru forțele sale, dar cu un inventar din ce în ce mai larg în ultima vreme, inclusiv echipamente americane, franceze și israeliene. Prim-ministrul Modi menține o relație personală bună cu Vladimir Putin, dar este din ce în ce mai presat de o nevoie pragmatică de a înfrunta rivalul său nuclear din Pakistan și de legăturile strânse în curs de dezvoltare cu China.

Cu toate acestea, odată cu o China din ce în ce mai puternică care își exercită influența în regiune, toate certitudinile anterioare au scăzut, având în vedere noua realitate. India se vede din ce în ce mai mult înconjurată de potențiali dușmani. Sri Lanka s-a trezit, prin anumite proiecte comerciale și de dezvoltare care au deraiat de la plan, îndatorată Chinei.

O bază chineză masivă este un aspect al acestui fapt. Bangladesh se orientează din ce în ce mai mult, din motive comerciale și de altă natură, către o poziție mai primitoare față de China. În cazul Pakistanului, așa cum a arătat cel mai recent război de 100 de ore, China a făcut din Pakistan un aliat apropiat, dacă nu chiar, în ochii unora, un intermediar.

Trece India de partea SUA?

Fără a intra în detaliile confruntării, există dovezi puternice că, cu asistența Chinei, au fost expuse deficiențe semnificative de echipamente și tactici de partea Indiei. În plus, există percepția că Pakistanul a câștigat și runda diplomatică și de prezentare. Având în vedere acest lucru, armata indiană caută opțiuni pentru modernizare și pentru dezvoltarea unei dependențe mai mari de achizițiile de apărare pe plan intern.

Un domeniu cheie în care India a fost găsită deficitară a fost capacitatea dronelor sale față de capacitatea Pakistanului, pe care mulți o consideră a fi capacitatea Chinei. În căutarea de soluții pentru această deficiență, India a analizat pe larg cele mai bune modele din această categorie, inclusiv cele ucrainene.

Acest lucru s-a dovedit a fi un drum înfundat, deoarece asocierea lor strânsă și continuă cu Rusia împiedică orice cooperare. În plus, India a constatat că achiziționarea de petrol rusesc ieftin a fost, ca să spunem așa, convenabilă.

Înainte de prelungirea războiului în februarie 2022, India cumpăra aproximativ 68.000 de barili de petrol pe zi, ajungând la 2,15 milioane de barili în mai 2023 și nivelând la aproximativ 40% din necesarul său de petrol astăzi și, procedând astfel - dacă este să-l întrebăm pe președintele Trump - finanțând efortul de război rusesc.

Se va schimba acest lucru pe termen scurt? Pe de o parte, pragmatismul diplomatic al Indiei este un atu important într-o lume diplomatică din ce în ce mai tranzacțională. Pe de altă parte, prezența chineză în creștere la granițele Indiei și apartenența sa la Quad, o asociație a Japoniei, Australiei și SUA, ar putea împinge India departe de relația sa foarte strânsă cu Rusia către o asociere mai degrabă de conveniență. Dacă armata indiană ar fi întrebată, aceasta este calea de urmat.

Dar, în cele din urmă, direcția spre care tinde prim-ministrul Modi să se îndrepte va dicta direcția de mers. Poate că o ofensivă de farmec a lui Trump ar putea fi mai bună pe termen scurt, spre deosebire de orice formă de constrângere sau cuvinte dure, concluzionează colonelul britanic în analiza sa.

