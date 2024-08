Nadrendra Modi, într-o vizită istorică la Kiev în încercarea de „a restabili pacea” FOTO/VIDEO

Premierul indian Narendra Modi a sosit vineri, 23 august, la Kiev, pentru o vizită istorică ce ar trebui să permită avansarea eforturilor diplomatice pentru o soluţionare paşnică a invaziei ruse în Ucraina, relatează AFP.

Modi, a cărui ţară are în mod tradiţional relaţii excelente cu Moscova, este primul premier indian care vizitează Ucraina.

Reached Kyiv earlier this morning. The Indian community accorded a very warm welcome. pic.twitter.com/oYEV71BTlv — Narendra Modi (@narendramodi) August 23, 2024

El a sosit la Kiev cu trenul de noapte din Polonia, o rută tradiţională urmată de delegaţiile oficiale, deoarece avioanele civile au fost oprite la sol în Ucraina de la începutul războiului în urmă cu doi ani şi jumătate.

Indian Prime Minister Narendra Modi arrived in Kyiv This is the first visit of the head of the Indian government to us in the history of bilateral relations. pic.twitter.com/kD20nWlpOO — Aurora Diogo 🇵🇹🇺🇦🇬🇪🇪🇺 (@aurora_diogo) August 23, 2024

Modi a confirmat pe X că a ajuns la Kiev. Compania căilor ferate ucrainene a publicat un scurt video pe reţelele de socializare în care Modi poate fi văzut coborând dintr-un vagon şi salutând oficialii care îl întâmpină pe peron.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi arrived at Kyiv Central Railway Station from Poland to begin his one-day visit to Ukraine. This is the first visit by an Indian Prime Minister to Ukraine since its independence from the Soviet Union in 1991. pic.twitter.com/uIxlPkTX63 — ANI (@ANI) August 23, 2024

În Polonia, joi, 22 august, Narendra Modi a declarat că niciun conflict nu poate fi "rezolvat vreodată pe un câmp de luptă".

Wraz z Premierem @donaldtusk dyskutowaliśmy również na temat poszerzenia współpracy w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Równie zadowalające jest to, że przyjęliśmy wspólne założenia do porozumienia w sprawie zabezpieczenia społecznego, na którym skorzystają nowe narody. pic.twitter.com/p2s8RlNVEc — Narendra Modi (@narendramodi) August 22, 2024

"Susţinem dialogul şi diplomaţia pentru a restabili pacea şi stabilitatea cât mai curând posibil. Şi, pentru asta, India este gata să contribuie cu tot ce poate, alături de ţările sale prietene", a spus el, în timpul unui briefing de presă cu omologul său polonez Donald Tusk.

Narendra Modi intenţionează să discute cu preşedintele Volodimir Zelenski "perspectivele unei soluţionări paşnice a conflictului ucrainean în derulare", precum şi "aprofundarea prieteniei dintre India şi Ucraina", conform unui comunicat emis miercuri de biroul său.

India încearcă să menţină un echilibru delicat între Rusia, cu care a creat legături puternice, şi naţiunile occidentale, de care caută să se apropie pentru a contracara China, rivala sa regională.

Prim-ministrul indian a evitat să condamne în mod explicit invazia rusă din Ucraina care a început în februarie 2022, iar India s-a abţinut întotdeauna de la votul asupra rezoluţiilor ONU care ar putea fi ostile Moscovei.

La începutul lunii iulie, el a mers la Moscova imediat după atacurile ruseşti asupra mai multor oraşe din Ucraina, care au ucis zeci de oameni şi au avariat grav un spital de copii din Kiev.

În timpul acestei deplasări, Modi şi Vladimir Putin s-au îmbrăţişat, zâmbind, după care preşedintele rus i-a oferit o decoraţie oaspetelui său.

Şeful guvernului indian a salutat schimburile lor "fructuoase" şi "deciziile importante de consolidare a cooperării bilaterale" în "comerţ, securitate, agricultură, tehnologie".

Preşedintele Zelenski, deranjat de vizită, a numit-o "o lovitură devastatoare pentru eforturile de pace".

Alte câteva puteri, începând cu China, au încercat, de la începutul războiului, să medieze pentru a pune capăt acestui conflict care tulbură echilibrul geopolitic global.

Fără succes, deocamdată, deoarece cererile diferitelor părţi par ireconciliabile, reaminteşte AFP.

Vladimir Putin a declarat că o încetare a focului şi discuţiile sunt posibile doar dacă Kievul cedează regiunile pe care Rusia pretinde că le anexează şi renunţă la dorinţa de a adera la NATO, condiţii care sunt inacceptabile pentru Ucraina şi aliaţii săi occidentali.

Lansarea unei ofensive ucrainene surpriză pe teritoriul rusesc în regiunea de frontieră Kursk pe 6 august a amplificat incertitudinile, în timp ce trupele ruse continuă să câştige teren în estul Ucrainei.

Kievul a explicat că această operaţiune ar trebui folosită ca mijloc de presiune pentru negocieri "corecte".

Dar Kremlinul a declarat la începutul săptămânii că este exclus să se înceapă discuţiile, din cauza acestui atac pe teritoriul rusesc.

Rusia este un furnizor cheie de arme şi petrol ieftin pentru India, chiar dacă disputa Moscovei cu Occidentul şi legăturile sale mai strânse cu China pe fondul conflictului din Ucraina au afectat relaţiile sale cu New Delhi.

Membră a BRICS alături de Rusia şi China, precum şi a Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (SCO), India este un susţinător al unei lumi multipolare şi continuă să-şi dezvolte cooperarea în materie de securitate cu Washingtonul.

