Cum ajută NASA accidental detectivii amatori să spioneze războiul lui Putin, interesați de "zonele în care știu că au loc lupte grele"

Un instrument NASA pe care oricine îl poate folosi a devenit o soluție pentru detectivii amatori de pe internet care vor să urmărească războiul din Ucraina.

La prima vedere, site-ul NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) nu arată ca ceva care poate ajuta la urmărirea unui război. Creată inițial pentru a ajuta pompierii și alți oficiali să țină evidența incendiilor globale, pagina web FIRMS seamănă puțin cu Google Earth, cu puncte roșii împrăștiate pe tot globul. Fiecare punct reprezintă un incendiu detectat de sateliții NASA cu senzori în infraroșu îndreptați spre suprafața Pământului.

Dacă harta e mutată în Ucraina, chiar și cel mai obișnuit observator poate vedea că țara este în flăcări. O linie de incendii care se corelează vag cu linia frontului este răspândită de-a lungul estului și sudului Ucrainei. Sateliții NASA, în efortul de a urmări incendiile de vegetație, captează accidental incendiile apărute ca urmare a bombardamentelor, a arderii depozitelor de muniții și a altor surse de căldură din conflict.

Pentru persoanele care încearcă să urmărească conflictul numai din surse publice, FIRMS poate fi o salvare. Acoperirea războiului din Ucraina în rețelele de socializare cuprinde un potop de revendicări, filmări neatribuite sau atribuite greșit ale luptei, precum și actori care își împing propriile agende. Locația și efectul loviturilor aeriene și de artilerie, cum ar fi cele ale acum faimosului sistem de artilerie cu rachete HIMARS, este un astfel de câmp de luptă informativ.

Ads

Orice instrument care ajută la verificarea locului și momentului când a avut loc o lovitură a forțelor ucrainene sau ruse îi ajută pe jurnaliști și pe comunitatea de informații cu sursă deschisă a Twitter (OSINT) - denumită uneori OSINTers - să descopere ce se întâmplă pe teren.

Două dintre cele mai bine mediatizate metode sunt geolocalizarea fotografiilor sau videoclipurilor și obținerea de imagini prin satelit ale luptei de la companii private. De exemplu, speculațiile despre ceea ce a provocat exploziile de la baza aeriană Saki din Crimeea se bazează în mare parte pe combinarea unei analize a videoclipurilor realizate de la distanță cu imagini cumpărate de la servicii comerciale prin satelit precum Planet sau Airbus.

FIRMS a devenit rapid un alt astfel de instrument în setul de mijloace ale detectivilor amatori. „Cred că am fost informat pentru prima dată despre FIRMS pe la jumătatea lunii aprilie a acestui an”, a declarat Kyle Glen, care de atunci a folosit sistemul zilnic, pentru The Daily Beast. „Îl folosesc mai ales pentru a vedea zonele în care știu că au loc lupte grele pentru a încerca să îmi fac o idee despre locul în care se află linia frontului, îl folosesc și pentru a încerca să ajut la geolocalizarea videoclipurilor cu incendiile”.

Ads

De asemenea, sistemul poate indica dacă o zonă are nevoie de mai multe investigații. Def Mon, un analist popular care folosește programul, a declarat pentru sursa citată că „FIRMS poate fi folosit pentru a conecta puncte. Ca aici. Am văzut mai întâi FIRMS, apoi am găsit un tweet pe care l-am conectat”. Având în vedere că Ucraina a încercat recent să vizeze liniile de aprovizionare ale Rusiei pentru a-i înecetini ofensiva, Glen a descoperit că „incendiile în locuri neobișnuite, cum ar fi poduri sau drumuri, merită întotdeauna investigate”.

Pentru alții, FIRMS are o semnificație mai personală. Un utilizator, care între timp a părăsit Twitter, dar și-a povestit experiențele într-un jurnal de război, a transmis modul în care a folosit FIRMS pentru a urmări luptele din apropierea casei sale în timpul bătăliei pentru Kiev.

NASA a folosit sateliți pentru a urmări incendiile încă din 2000, dar sateliții lor nu au fost niciodată folosiți pentru a urmări un conflict la această scară. Dincolo de faptul că războiul din Ucraina este cel mai mare conflict convențional de la lansarea sistemului, războiul se caracterizează prin utilizarea intensă a artileriei și a rachetelor, pe care FIRMS este mai capabil să le captureze.

Ads

Capacitatea FIRMS de a stratifica informații precum rețelele de drumuri și de a afișa date de-a lungul timpului a devenit, de asemenea, utilă pentru cei care urmăresc războiul pe termen mai lung. Utilizatorii Twitter adună date de la FIRMS pentru a analiza intensitatea luptei pe parcursul săptămânilor sau lunilor. Def Mon susține că „dacă facem un instantaneu de o săptămână al Ucrainei, indicațiile FIRMS pot fi folosite mai mult sau mai puțin pentru a ne arăta prima linie brută”. Dr. Phillips O'Brien, profesor de studii strategice la Universitatea St Andrews, care folosește intens Twitter pentru a urmări războiul din Ucraina, compară datele FIRMS pe parcursul diferitelor săptămâni pentru a arăta tendințele utilizării artileriei ruse împotriva forțelor ucrainene.

Pe cât de utilă a devenit FIRMS, există anumite limitări. Deoarece sistemul este conceput pentru incendii de vegetație, arată incendii mai mari și nu speculează ce le-ar fi putut declanșa. Utilizatorii Twitter trebuie, de asemenea, să muncească din greu pentru a separa „falsele pozitive” (un incendiu de pădure, un incendiu casnic sau surse industriale de căldură) de atacurile asupra instalațiilor militare și logistice. Potrivit lui Def Mon, FIRMS „devine mai puțin fiabil în timpul verii, deoarece lucrurile ard din tot felul de motive”. La fel ca toți sateliții care monitorizează evenimentele de pe Pământ, calitatea detectării depinde și de vreme și de momentul în care sateliții trec deasupra zonei.

Așa cum este de așteptat cu orice instrument disponibil public, nu toată lumea știe cum să-l folosească bine. Majoritatea utilizatorilor Twitter care interacționează în mod regulat cu FIRMS sunt conștienți de limitările sistemului, dar, la fel ca toate instrumentele open-source, utilizatorii mai puțin pretențioși sunt susceptibili să tragă concluzii pripite. Nu sunt neobișnuite tweet-urile care speculează nebunește despre loviturile înregistrate sau intensitatea luptei fără a lua în considerare vremea sau momentul trecerilor sateliților. Tendința nu este unică pentru utilizatorii care se uită la FIRMS și vorbește despre o nevoie mai largă de a profesionaliza OSINT pe rețelele sociale.