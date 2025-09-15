NATO și iluzia „scutului aerian” împotriva Rusiei. Între realitate operațională și falii politice

Când 19 drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, alianța NATO s-a confruntat cu cea mai gravă încălcare aeriană din istoria sa de peste 75 de ani. Incidentul, analizat recent de The Economist, nu a fost doar o provocare tehnologică, ci și un test dur al capacității și unității occidentale în fața unei amenințări pe care, deși o recunoaște, pare tot mai puțin capabilă să o contracareze eficient.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a descris intervenția drept „foarte reușită”, menționând implicarea unor elemente-cheie: avioane cisternă italiene, baterii Patriot germane și avioane de luptă olandeze și poloneze. Cu toate acestea, realitatea din teren este mai puțin optimistă: numai o mică parte dintre dronele rusești au fost doborâte. Iar la scurt timp după, o altă dronă rusească a fost identificată în spațiul aerian al României.

Contextul devine și mai sumbru în condițiile în care președintele american Donald Trump — aflat din nou în prim-planul politicii globale — a minimalizat incidentul, afirmând că războiul din Ucraina „nu este al lui”. În acest peisaj geopolitic tensionat, se ridică întrebarea-cheie: poate NATO să-și protejeze cerul în fața unei agresiuni rusești?

Din ce este compus „scutul” aerian al NATO?

La nivel teoretic, apărarea antiaeriană a NATO este un sistem stratificat, format din:

- Detecție și avertizare timpurie – cu ajutorul unei flote comune de avioane AWACS și drone de supraveghere RQ-4D Phoenix, dislocate din Germania și Sicilia, capabile să monitorizeze amenințările dinspre est;

- Aviație de vânătoare desfășurată în rotație – Italia, Spania, Ungaria și alte state membre patrulează regulat flancul estic al Alianței, inclusiv România și Polonia;

- Sisteme de apărare antiaeriană – precum bateriile Patriot desfășurate de Germania și Olanda, dar și distrugătoarele americane din Marea Neagră sau radarele terestre din Polonia și România.

Toate aceste componente sunt teoretic integrate într-un sistem coordonat de Comandamentul Aerian Aliat de la Ramstein și susținut de centre de operațiuni aeriene din Germania și Spania.

Realitatea: un sistem fragmentar și vulnerabil

În ciuda complexității acestui ansamblu, experții atrag atenția că eficiența sistemului este serios afectată de o serie de factori:

- Multe dintre sistemele moderne de apărare antiaeriană au fost trimise în Ucraina, lăsând stocuri goale în Europa. Germania, de exemplu, a fost nevoită să cedeze două sisteme Patriot suplimentare sub presiune diplomatică.

- Este greu să ții piept dronelor de tip Geran (Shahed) cu mijloacele tradiționale de apărare antiaeriană, mult mai costisitoare. Folosirea de interceptori scumpi împotriva unor drone ieftine, din polistiren, este ineficientă.

- NATO nu are încă suficiente capacități de apărare la joasă altitudine. Deși se experimentează tehnologii ca lasere, tunuri antidrone și senzori acustici, puține țări au reușit să le implementeze la scară largă.

Potrivit experților de la IISS, majoritatea statelor europene „au lacune serioase în zona apărării de proximitate”, fiind nepregătite pentru un tip de război care se desfășoară deja în Ucraina.

Dimensiunea politică: frica de escaladare paralizează reacția

Dincolo de limitările tehnice, se profilează și problema politică majoră a voinței. Deși flotele aeriene europene sunt numeroase, multe dintre ele nu au autonomie operațională fără sprijinul SUA. Iar în contextul în care Washingtonul — mai ales administrația Trump — își reduce prezența și angajamentele europene, alianța devine tot mai dependentă de consensul fragil dintre cele 32 de state membre.

Un exemplu revelator: potrivit regulilor actuale, NATO nu are dreptul să intercepteze rachete sau drone rusești în spațiul aerian al Ucrainei sau Belarusului, decât cu acordul unanim al membrilor. În realitate, Ungaria și Slovacia ar bloca cu certitudine o astfel de decizie, ceea ce paralizează orice inițiativă comună de acțiune anticipativă.

În timp ce Polonia a invocat articolul 4 al Tratatului NATO – care permite consultări în caz de amenințare – articolul 5 privind apărarea colectivă rămâne neatins, semn că Alianța ezită să escaladeze, chiar și în fața unei provocări directe.

În contrast, Israelul a arătat în 2023 că apărarea eficientă împotriva valurilor de drone este posibilă – cu sprijin american și voință politică. Europa, în schimb, pare încă prinsă între reguli de pe timp de pace și realități de război.

După mai bine de un an de intensificare a amenințărilor hibride din partea Rusiei, NATO pare să fi păstrat retorica solidarității, dar nu și infrastructura operațională necesară unei apărări eficiente. Fragmentele de drone căzute în Polonia, România sau Letonia sunt nu doar moloz, ci și simboluri ale unui scut perforat, al unei Europe care, deși avertizată, rămâne insuficient pregătită.

