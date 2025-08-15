O nouă bază militară NATO apare în apropiere de România. Va putea găzdui chiar și o divizie întreagă. Măsura, parte a strategiei alianței împotriva Rusiei

Autor: Maria Mora
Vineri, 15 August 2025, ora 13:52
283 citiri
O nouă bază militară NATO apare în apropiere de România. Va putea găzdui chiar și o divizie întreagă. Măsura, parte a strategiei alianței împotriva Rusiei
NATO va amplasa o bază militară în satul bulgar Kabile FOTO visitbulgaria.com

Guvernul bulgar a anunțat vineri, 15 august, construirea unei baze militare cu o capacitate de până la 5.000 de soldați ca parte a strategiei de consolidare a flancului estic al NATO inițiată după anexarea regiunii ucrainene Crimeea de către Rusia în 2014 și extinsă după invazia din 2022.

Baza va fi amplasată în zona militară Kabile, unde NATO are deja desfășurat un grup de luptă condus de Italia și format din aproximativ 1.200 de soldați.

Nu au fost furnizate informații cu privire la momentul în care va începe construirea acestei baze și nici când se preconizează că va fi operațională.

Noua bază destinată utilizării comune de către Bulgaria și NATO va include baza aeriană Bezmer și va găzdui grupul de luptă multinațional existent la care mai participă trupe din Regatul Unit, Grecia, Bulgaria, Turcia, Macedonia de Nord, Muntenegru și Albania.

Baza va avea capacitatea de a găzdui o brigadă de aproximativ 5.000 de soldați și, dacă este necesar, desfășurarea unei întregi divizii, a precizat Ministerul Apărării într-un comunicat.

„Acesta este un pas strategic pentru consolidarea capacităților de apărare ale Bulgariei și ale NATO, asigurând un răspuns rapid în fața unei amenințări”, a declarat guvernul bulgar într-un comunicat.

Potrivit armatei bulgare, proiectul va aduce beneficii economice regiunii prin activitățile de construcție, întreținere și aprovizionare.

Investiția depășește 100 de milioane de euro, finanțarea provenind parțial din partea NATO.

Viitoarea bază este situată la aproximativ 90 de kilometri de Burgas, oraș la Marea Neagră cu aeroport internațional și conectat prin cale ferată cu capitala Sofia și cu Plovdiv, al doilea oraș ca mărime din Bulgaria.

Bulgaria și Statele Unite au deja o bază comună la Novo Selo, la aproximativ 150 de kilometri de locul unde va fi amplasată noua bază NATO.

Summitul Trump–Putin din Alaska, un test logistic și de securitate fără precedent pentru Secret Service
Summitul Trump–Putin din Alaska, un test logistic și de securitate fără precedent pentru Secret Service
Anunțul președintelui american Donald Trump, făcut în urmă cu doar o săptămână, privind organizarea unei întâlniri directe cu liderul rus Vladimir Putin în Alaska, a declanșat o...
Rusia ar fi pregătită de un compromis cu Trump. „Nu suntem în măsură să refuzăm” SURSE
Rusia ar fi pregătită de un compromis cu Trump. „Nu suntem în măsură să refuzăm” SURSE
Donald Trump și Vladimir Putin se reunesc, vineri, 15 august, în Alaska, concentrându-se pe eforturile președintelui american de a încheia un acord de armistițiu în Ucraina, dar cu o ofertă...
#razboi Ucraina, #baza NATO, #baza nato bulgaria, #consolidare flanc estic, #aparare NATO , #Bulgaria
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cea mai radioactiva tara din lume a jucat primul sau meci din istorie! Cat a fost scorul
Digi24.ro
All-inclusive pe bani publici. O primarie din Arges face cursuri de mii de euro cu angajatii, la mare. Primar: "Merita, sunt banii mei"
Adevarul.ro
15 august, Sfanta Maria Mare. Traditii si ce nu este bine sa faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifica Pastele verii

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Summitul Trump–Putin din Alaska, un test logistic și de securitate fără precedent pentru Secret Service
  2. Studenții afirmă că premierul Bolojan îi evită și că nu vrea să discute despre burse. „Nu am primit niciun răspuns”
  3. Pățania unui turist român, pe drumul de întoarcere din Grecia: ”Cu o nevastă care mă înjură de 4 ore, fără să respire...”
  4. O nouă bază militară NATO apare în apropiere de România. Va putea găzdui chiar și o divizie întreagă. Măsura, parte a strategiei alianței împotriva Rusiei
  5. Rusia ar fi pregătită de un compromis cu Trump. „Nu suntem în măsură să refuzăm” SURSE
  6. Incendiu major la depozitul unei firme de curierat din Iași. Localnicii au primit mesaj RO-Alert. Degajări mari de fum VIDEO
  7. Ministrul Apărării, despre întâlnirea dintre Trump și Putin din Alaska: „Trebuie să ne asigurăm că Rusia nu va mai avea curajul să atace nicio țară”
  8. Răspunsul marelui Garry Kasparov, după declarația lui Trump privind întâlnirea cu Putin: „Nu. În șah, jucătorii se află pe părți opuse, nu de aceeași parte.”
  9. Simion și Georgescu, beneficiari ai unei rețele rusești de propagandă descoperită în Republica Moldova. Cum acționau postacii Moscovei, plătiți să dea în Maia Sandu VIDEO
  10. Indignare după ce VOYO a picat la meciul FCSB-ului: ”Numărându-mă printre pelicanii mari, albi şi graşi...”