Este NATO deja în război cu Rusia? Depinde pe cine întrebi, răspund analiștii

La începutul lunii septembrie, peste 20 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, marcând una dintre cele mai îndrăznețe incursiuni recente ale Moscovei într-un teritoriu al Alianței Nord-Atlantice. Incidentul a reaprins o întrebare fundamentală, formulată deopotrivă în capitalele europene și în centrele de analiză militară: este NATO deja într-un conflict cu Rusia și, dacă da, în ce formă?

„Suntem deja în conflict cu Rusia”, declara cancelarul german Friedrich Merz pe 29 august, într-o reacție fermă la ceea ce Berlinul consideră a fi o campanie sistematică dusă de Kremlin împotriva infrastructurii germane și a coeziunii sociale din interiorul țării.

Războiul hibrid: o strategie pe termen lung

Faptul că Moscova duce un război hibrid împotriva Occidentului nu mai este o speculație. Sabotaje, atacuri cibernetice, campanii de dezinformare și tentative de destabilizare internă — toate acestea fac parte dintr-un arsenal activ de peste două decenii. Ceea ce se schimbă însă este frecvența și gravitatea acestor acțiuni.

Recentul atac cu drone asupra Poloniei, caracterizat de NATO drept „fără precedent”, a determinat activarea articolului 4 din tratat — cel care prevede consultări între aliați în cazul unei amenințări la adresa securității unui stat membru. Însă activarea articolului 5, clauza de apărare colectivă, rămâne evitată.

Ads

Rusia: în război declarativ cu Occidentul

În timp ce liderii NATO încă navighează cu prudență între descurajare și evitarea escaladării, Rusia pare să fi depășit demult acest prag retoric. „NATO este în război cu Rusia, iar acest lucru este evident și nu necesită dovezi”, afirma purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la 15 septembrie.

Potrivit experților consultați de Kyiv Independent, președintele Vladimir Putin consideră conflictul din Ucraina ca fiind „existențial” — atât pentru regimul său, cât și pentru supraviețuirea Federației Ruse ca entitate politică.

„Dacă luăm în serios această perspectivă, devine clar că, pentru Rusia, războiul nu mai este doar în Ucraina. El este deja extins conceptual la NATO”, spune Ed Arnold, cercetător la Royal United Services Institute (RUSI).

Ads

Occidentul între prudență și presiune politică

Diferența fundamentală între viziunea Moscovei și cea a țărilor NATO este una de percepție strategică. „Pentru europeni, conflictul poate fi gestionat. Este o chestiune de descurajare, nu de apărare activă”, explică Arnold. Această abordare, însă, poate fi interpretată de Rusia drept semn de slăbiciune.

„Tot ce știm despre regimul Putin ne arată că acesta interpretează prudența drept o invitație la acțiuni mai îndrăznețe”, avertizează analistul geopolitic Alex Kokcharov.

Flancul estic cere o poziție fermă

Țările de pe flancul estic al NATO nu mai privesc aceste atacuri drept simple provocări. Ele cer o schimbare de paradigmă. Ministerul Apărării din Letonia a transmis clar că, deși nu există în prezent o amenințare militară directă, „nu putem exclude provocările, sabotajul sau o escaladare a incidentelor. Trebuie să fim pregătiți”.

Lituania merge și mai departe, avertizând că breșele repetate ale spațiului aerian NATO „acceptă implicit riscul unei escaladări directe cu Alianța”.

Ads

Estonia, la rândul său, adoptă un ton fără echivoc. „Viitoarele încălcări trebuie să primească un răspuns, inclusiv, dacă este cazul, interceptarea și doborârea aeronavelor intruse”, a declarat ministrul eston de externe Margus Tsahkna.

Răspunsul NATO: reținut, dar calculat

Până acum, reacția NATO s-a concretizat prin operațiunea Eastern Sentry — un supliment de patrule aeriene pe flancul estic — și prin declarații publice ferme. În comunicatul din 23 septembrie, Alianța a calificat acțiunile Rusiei drept „escalatorii, periculoase și susceptibile de a duce la erori de calcul”. Totodată, NATO a reiterat angajamentul față de articolul 5, precizând că „va reacționa în maniera, momentul și domeniul ales de noi”.

Însă experții avertizează că aceste măsuri ar putea să nu fie suficiente pentru a-l descuraja pe Putin.

„NATO trebuie să transmită un mesaj clar: nu ne puteți intimida”, susține Gordon B. Davis, fost adjunct al secretarului general NATO, în prezent analist la CEPA. „Dacă veniți cu sisteme de armament, trebuie să știți că vom răspunde. Acest tip de reacție ar fi, în mod paradoxal, respectat de Moscova.”

Ads

Alternativa: sprijin sporit pentru Ucraina

În lipsa unei confruntări directe, o altă cale de răspuns ar putea fi intensificarea sprijinului militar pentru Ucraina. Matthew Savill, director la RUSI, subliniază că Rusia calculează constant raportul cost-beneficiu în confruntarea cu NATO.

„Dacă apărarea europeană și susținerea pentru Ucraina se consolidează semnificativ, Rusia s-ar putea vedea nevoită să tragă linie și să renunțe la ofensivă — nu pentru că a fost înfrântă direct, ci pentru că balanța nu mai justifică efortul”.

Ads