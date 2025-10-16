NATO a dezvoltat pentru Ucraina noi sisteme antidrone şi contra „bombelor cu ghidare”

Autor: Veronica Andrei
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 22:21
Bombe cu ghidare rusești / FOTO - X @Gerashchenko_en

Contractori din state membre NATO au creat pentru Ucraina echipament defensiv nou, iar structura comună a Alianţei şi Ucrainei, JATEC, a intrat în faza testelor finale, a declarat colonelul Valerii Vîşnevski, reprezentantul Ucrainei în JATEC, scrie European Pravda.

Potrivit lui Vîşnevski, în primăvară Statul Major ucrainean a solicitat centrului sprijin tehnic pentru contracararea bombelor cu ghidare (KAB) şi a dronelor operate cu ajutorul cablului de fibră optică. Cel mai mult progres a fost înregistrat până acum în privinţa soluţiilor împotriva KAB.

„La NATO există un instrument numit ”concurs de inovaţie”. Am descris scenariul de utilizare a acestor bombe rătăcitoare şi rezultatul dorit, şi am invitat companii să participe. Am primit peste 40 de aplicaţii de la producători; de această dată au fost doar companii din state NATO. Juriul, alcătuit în principal din experţi ucraineni care se confruntă cu aceste bombe pe front, a selectat trei finaliste. Toate trei au colaborat anterior cu Ucraina”, a explicat el.

Soluţiile ajunse în final se bazează pe o dronă-interceptor şi pe conceptul de „roi” de drone. Este prevăzută, de asemenea, utilizarea inteligenţei artificiale pentru corectarea traiectoriei dronelor.

„Deşi am lucrat iniţial pentru contracararea bombelor cu planare, s-a constatat că aceste soluţii sunt extrem de eficiente şi împotriva ”Shahed”-urilor şi sunt deja pregătite pentru a fi folosite contra lor. În schimb, pentru KAB ele mai necesită rafinări”, a precizat Vîşnevski.

Testele finale sunt programate pentru săptămâna viitoare pe un poligon din Franţa, după ce probe pe teren desfăşurate în Ucraina s-au dovedit a fi reuşite în ceea ce priveşte neutralizarea dronelor.

„Pe poligonul din Franţa vor fi lansate bombe cu planare şi vor fi trimise drone; interceptoarele vor trebui să le contracareze. Pe baza rezultatelor, Ucraina va decide dacă are nevoie de această tehnologie şi, cu ajutorul aliaților va atrage finanţare pentru fabricare”, a explicat reprezentantul ucrainean.

Soluţia pentru dronele cu fibră optică nu a ajuns încă la acelaşi nivel de pregătire, dar munca continuă, a adăugat el.

Noul echipament ar putea interesa şi state europene — Comisia Europeană intenţionează, potrivit planurilor, să lanseze până în 2027 un sistem de protecţie a UE împotriva dronelor.

