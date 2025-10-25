NATO testează în Franța o nouă armă împotriva bombelor rusești ghidate. Sistemul ar putea fi implementat după o noi verificări în Polonia și România

În Franța a avut loc o nouă rundă de teste pentru un sistem inovator de contracarare a bombelor aeriene ghidate (KAB) utilizate de armata rusă. Potrivit Ministerului Apărării al Ucrainei, de această dată experimentele s-au desfășurat în condiții meteorologice dificile, pentru a verifica fiabilitatea tehnologiei în scenarii de luptă reale.

Testele sunt coordonate de Centrul comun NATO–Ucraina pentru analiză, instruire și educație (JATEC) și de Comandamentul Aliat pentru Transformare (ACT). În proces participă direct și specialiști militari ucraineni, care contribuie cu expertiză din teren, acumulată în timpul războiului.

Radar, inteligență artificială și drone-interceptoare

Soluția testată îmbină radare performante, software bazat pe inteligență artificială (IA) și drone special concepute pentru interceptare. În cadrul experimentului, o țintă simulată a fost detectată și urmărită de sistemul radar, apoi blocată și distrusă de un dron-interceptor, care a urmat o traiectorie calculată de algoritmii de IA.

Ministerul ucrainean, citat de zn.ua, precizează că tehnologia este rezultatul unei cooperări între companii din state membre NATO și experți ai Ministerului Apărării și ai Forțelor Armate ale Ucrainei. În mai puțin de un an, proiectul a trecut de la faza de concept la prototipuri funcționale.

Un proiect născut din competiția de inovație NATO

Programul a fost lansat în martie 2025, în cadrul celui de-al 15-lea concurs de inovație NATO, organizat la baza JATEC. Din cele 40 de echipe participante, trei consorții au fost selectate pentru dezvoltarea sistemului:

-compania franceză Alta Ares, responsabilă de algoritmii de detecție AI;

-compania germană Tytan Technologies, specializată în mecanisme de interceptare;

-și firma franceză ATREYD, care lucrează la roiuri de drone-container, capabile să reacționeze automat la amenințări aeriene multiple.

Ucrainenii contribuie la procesul de testare și oferă evaluări tactice, pentru ca sistemul să poată fi calibrat la condițiile de pe frontul real.

Răspuns la o amenințare în creștere

Dezvoltarea acestei tehnologii vine în contextul în care Rusia a început să folosească bombe aeriene ghidate cu reacție în mai multe regiuni ucrainene. Recent, o astfel de bombă a fost lansată pentru prima dată asupra regiunii Poltava, la peste o sută de kilometri de linia frontului.

Un ofițer ucrainean cu indicativul „Alex” a declarat că aceste arme reprezintă „una dintre cele mai dificile provocări actuale pentru apărarea aeriană”, având un raze de acțiune de peste 100 de kilometri și o putere de distrugere considerabilă.

Adaptarea tehnologică la un război în evoluție

Proiectul testat în Franța este parte a unei inițiative mai largi a NATO, menită să accelereze inovația militară în cooperare cu Ucraina. Obiectivul este clar: crearea de sisteme defensive inteligente, capabile să răspundă la noile tactici ale armatei ruse, în special la utilizarea bombelor ghidate lansate de la distanță.

Potrivit surselor militare, rezultatele testelor sunt „încurajatoare”, iar sistemul ar putea fi implementat operațional în 2026, după o nouă fază de verificări combinate în Polonia și România.

