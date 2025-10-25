NATO testează în Franța o nouă armă împotriva bombelor rusești ghidate. Sistemul ar putea fi implementat după o noi verificări în Polonia și România

Autor: Veronica Andrei
Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 23:04
294 citiri
NATO testează în Franța o nouă armă împotriva bombelor rusești ghidate. Sistemul ar putea fi implementat după o noi verificări în Polonia și România
Bombe ghidate rusești, KAB/FOTOX/@UKRRUSNews

În Franța a avut loc o nouă rundă de teste pentru un sistem inovator de contracarare a bombelor aeriene ghidate (KAB) utilizate de armata rusă. Potrivit Ministerului Apărării al Ucrainei, de această dată experimentele s-au desfășurat în condiții meteorologice dificile, pentru a verifica fiabilitatea tehnologiei în scenarii de luptă reale.

Testele sunt coordonate de Centrul comun NATOUcraina pentru analiză, instruire și educație (JATEC) și de Comandamentul Aliat pentru Transformare (ACT). În proces participă direct și specialiști militari ucraineni, care contribuie cu expertiză din teren, acumulată în timpul războiului.

Radar, inteligență artificială și drone-interceptoare

Soluția testată îmbină radare performante, software bazat pe inteligență artificială (IA) și drone special concepute pentru interceptare. În cadrul experimentului, o țintă simulată a fost detectată și urmărită de sistemul radar, apoi blocată și distrusă de un dron-interceptor, care a urmat o traiectorie calculată de algoritmii de IA.

Ministerul ucrainean, citat de zn.ua, precizează că tehnologia este rezultatul unei cooperări între companii din state membre NATO și experți ai Ministerului Apărării și ai Forțelor Armate ale Ucrainei. În mai puțin de un an, proiectul a trecut de la faza de concept la prototipuri funcționale.

Un proiect născut din competiția de inovație NATO

Programul a fost lansat în martie 2025, în cadrul celui de-al 15-lea concurs de inovație NATO, organizat la baza JATEC. Din cele 40 de echipe participante, trei consorții au fost selectate pentru dezvoltarea sistemului:

-compania franceză Alta Ares, responsabilă de algoritmii de detecție AI;

-compania germană Tytan Technologies, specializată în mecanisme de interceptare;

-și firma franceză ATREYD, care lucrează la roiuri de drone-container, capabile să reacționeze automat la amenințări aeriene multiple.

Ucrainenii contribuie la procesul de testare și oferă evaluări tactice, pentru ca sistemul să poată fi calibrat la condițiile de pe frontul real.

Răspuns la o amenințare în creștere

Dezvoltarea acestei tehnologii vine în contextul în care Rusia a început să folosească bombe aeriene ghidate cu reacție în mai multe regiuni ucrainene. Recent, o astfel de bombă a fost lansată pentru prima dată asupra regiunii Poltava, la peste o sută de kilometri de linia frontului.

Un ofițer ucrainean cu indicativul „Alex” a declarat că aceste arme reprezintă „una dintre cele mai dificile provocări actuale pentru apărarea aeriană”, având un raze de acțiune de peste 100 de kilometri și o putere de distrugere considerabilă.

Adaptarea tehnologică la un război în evoluție

Proiectul testat în Franța este parte a unei inițiative mai largi a NATO, menită să accelereze inovația militară în cooperare cu Ucraina. Obiectivul este clar: crearea de sisteme defensive inteligente, capabile să răspundă la noile tactici ale armatei ruse, în special la utilizarea bombelor ghidate lansate de la distanță.

Potrivit surselor militare, rezultatele testelor sunt „încurajatoare”, iar sistemul ar putea fi implementat operațional în 2026, după o nouă fază de verificări combinate în Polonia și România.

„Putin rămâne fără bani, armată și idei” - Avertismentul secretarului general al NATO, Mark Rutte
„Putin rămâne fără bani, armată și idei” - Avertismentul secretarului general al NATO, Mark Rutte
Rusia se află într-un punct de stagnare pe frontul din Ucraina, iar costurile umane și economice ale războiului devin tot mai greu de susținut. Declarația aparține secretarului general al...
Franța își pregătește trupele terestre pentru o posibilă misiune în Ucraina din 2026. Ce face Marea Britanie
Franța își pregătește trupele terestre pentru o posibilă misiune în Ucraina din 2026. Ce face Marea Britanie
Parisul face un nou pas spre consolidarea garanțiilor de securitate pentru Kiev. Șeful Statului Major al Forțelor Terestre franceze, generalul Pierre Schill, a declarat că armata este...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #NATO, #teste, #bombe ghidate , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura primita de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
"Incepe sa se intrevada cum va arata sfarsitul razboiului". Solutiile Ucrainei pentru a invinge Rusia, chiar daca ar mai pierde teritorii

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Pământul și-a creat propriul „foc etern”: ascuns în spatele cascadei Flăcării Eterne, unde apa și focul coexistă VIDEO
  2. Războiul tarifar al lui Trump îl împinge pe premierul Canadei să caute sprijin în China și India
  3. Start în marea confruntare electorală din Ungaria. Premierul Orban, sub presiunea tânărului Magyar ANALIZĂ
  4. Trump despre Putin, la Doha: „Trebuie să știți că vom face o înțelegere, nu îmi voi pierde timpul”
  5. NATO testează în Franța o nouă armă împotriva bombelor rusești ghidate. Sistemul ar putea fi implementat după o noi verificări în Polonia și România
  6. Prefectul Capitalei, după noile scăpări de gaze din Rahova: „Să nu facem o isterie în masă”
  7. Franța își pregătește trupele terestre pentru o posibilă misiune în Ucraina din 2026. Ce face Marea Britanie
  8. Elveția investește milioane în modernizarea vastei sale rețele de buncăre. Dreptul fiecărui cetățean la un adăpost este garantat prin lege
  9. Violență, rasism și elogii la adresa naziștilor. Latura întunecată a chat-urilor politicienilor americani ANALIZĂ Reuters
  10. O companie de drone asociată cu Donald Trump Jr. obține un contract major cu Pentagonul