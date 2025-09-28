După incursiunile aeriene rusești, revine în discuție ideea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei. Ce presupune această măsură și cât de realistă este

Pe fondul unor noi încălcări ale spațiului aerian al statelor membre NATO de către avioane și drone rusești, apelurile pentru instituirea unei zone de interdicție aeriană („no-fly zone”) deasupra Ucrainei revin pe agenda internațională. Tema, intens dezbătută în primele luni ale invaziei ruse, în 2022, părea abandonată din cauza riscurilor de escaladare, însă ultimele evoluții militare sugerează o schimbare de ton în rândul unor aliați europeni.

Recent, NATO a lansat operațiunea „Eastern Sentry” (Santinela Estică), ca răspuns la o serie de incidente aeriene petrecute în Estonia, Polonia și România. În paralel, discuțiile despre un posibil sprijin aerian mai ferm pentru Ucraina s-au reluat în cercuri diplomatice și de securitate.

„NATO este o alianță defensivă. Orice măsură de acest tip ar fi, inevitabil, un răspuns la o amenințare concretă. Important este cum aleg statele membre să reacționeze”, a declarat analistul de aviație Kostiantin Krivolap pentru The Kyiv Independent.

Ce ar însemna, concret, o „închidere a cerului” deasupra Ucrainei?

În termeni militari, o zonă de interdicție aeriană presupune ca avioanele, dronele și rachetele unei țări inamice – în acest caz, Federația Rusă – să fie interceptate sau neutralizate înainte să ajungă în spațiul aerian al Ucrainei.

În actualul context, aviația rusă evită pătrunderea în adâncimea teritoriului ucrainean, lansând rachete de croazieră și bombe ghidate din propriul spațiu aerian sau din zone ocupate, unde sistemele ucrainene nu au rază de acțiune.

Din 2022, apărarea antiaeriană a Ucrainei a fost întărită semnificativ cu sisteme occidentale precum Patriot, IRIS-T, NASAMS și SAMP/T, iar dronele sunt combătute cu ajutorul sistemelor mobile Gepard și Skynex. Cu toate acestea, capacitățile rămân insuficiente pentru o acoperire completă a întregului teritoriu național.

„Problema reală nu este lipsa de tehnologie, ci lipsa unei arhitecturi integrate de apărare aeriană. Nu există un sistem multistratificat care să funcționeze ca un organism unitar”, explică analistul Anatolii Hrapcinski.

De ce revine ideea în actualul context?

Fostul emisar special al SUA pentru Ucraina, Kurt Volker, susține că incidentele recente din spațiul aerian NATO pot modifica abordarea occidentală. Dacă Rusia continuă provocările cu drone sau avioane în proximitatea granițelor Alianței, inclusiv în România sau Polonia, sprijinul pentru o zonă de protecție aeriană parțială în vestul Ucrainei ar putea deveni o soluție de compromis.

Victoria Vdovicenko, cercetătoare la Universitatea Cambridge și co-coordonatoare a inițiativei Future of Ukraine, afirmă că un astfel de pas ar avea impact strategic major:

„O zonă parțială de excludere aeriană în vestul Ucrainei ar elibera resursele aeriene ale Kievului pentru apărarea frontului de est, ar proteja industria de apărare din vestul țării și ar reduce eficiența bombelor ghidate lansate de Rusia împotriva pozițiilor ucrainene”, spune aceasta.

Ce ar presupune o asemenea măsură?

Aplicarea unei interdicții aeriene ar necesita două elemente esențiale: voință politică și capacitate militară. Dacă în 2022 riscul unei escaladări a descurajat acest pas, contextul actual sugerează că unele capitale europene analizează posibilitatea unei implicări mai directe.

Potrivit unei analize recente, diplomații europeni ar fi transmis Moscovei că noi încălcări ale spațiului aerian ar putea atrage reacții directe, inclusiv doborârea de aeronave. La rândul său, Polonia ia în considerare modificări legislative care să permită doborârea dronelor rusești chiar și deasupra teritoriului ucrainean, fără avizul prealabil al NATO.

Vdovychenko propune, într-un studiu de politici publice intitulat Winning the Future, extinderea inițiativei europene Sky Shield – rețea integrată de apărare antiaeriană – pentru a include Ucraina. Această variantă ar presupune protejarea celor trei centrale nucleare în funcțiune, precum și a orașelor Odesa și Lviv, printr-un sistem coordonat de interceptare.

„Ar fi nevoie de aproximativ 120 de avioane de luptă moderne, sprijinite de aeronave de avertizare timpurie, cisternă, sisteme de supraveghere și protecție cibernetică”, explică cercetătoarea. Cu aproximativ 1.000 de avioane de luptă operaționale în UE și Regatul Unit, dedicarea a doar 10% din această flotă ar însemna un angajament „modest, dar decisiv”.

Soluții alternative: coaliții regionale

O altă opțiune analizată de experți ar fi constituirea unor coaliții bilaterale sau regionale. Un posibil nucleu ar putea fi parteneriatul polono-ucrainean, care să fie extins ulterior cu participarea altor state membre NATO și UE.

„Astfel de mișcări ar arăta că aliații europeni sunt dispuși să acționeze și în afara cadrului formal al articolelor 4 sau 5 ale Tratatului de la Washington”, explică Vdovicenko.

Într-un asemenea scenariu, Regatul Unit, Franța, Suedia și Olanda ar putea furniza aparate și personal, România și Polonia ar pune la dispoziție infrastructura aeriană, iar sprijinul în materie de informații ar putea veni din statele baltice, cu sprijin politic din Belgia. Finanțarea, spune autoarea, ar putea proveni din fonduri constituite din active rusești înghețate.

Krivolap adaugă că o astfel de coaliție ar putea opera de-a lungul flancului estic al NATO, menținându-se în afara spațiului aerian rusesc, dar interceptând orice amenințare care pătrunde în Ucraina.

„Ar putea arăta ca o apărare stratificată de-a lungul coridorului estic. Aceste state ar putea forma o alianță de voință, care să acționeze rapid și coordonat, fără a aștepta consensul celor 32 de membri NATO”, spune analistul.

