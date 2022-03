O navă militară rusă ar fi fost distrusă lângă Odesa de armata ucraineană, anunță Agenția de știri Nexta pe Twitter.

Momentul a fost surprins cu o cameră de filmat. Clipul video postat de Agenția de știri Nexta are circa 110.000 de vizualizări.

The #Ukrainian military shot down a #Russian military ship near #Odesa. pic.twitter.com/rPckWJprx5