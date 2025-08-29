Cum a arătat ”cea mai lungă lovitură de-a lungul Dunării” a Rusiei. Imaginile atacului de la granița României VIDEO

Rusia a reușit primul atac cu o dronă navală asupra unei nave ucrainene de pe Dunăre, au confirmat mai multe surse oficiale și media ucrainene. Mai mulți marinari sunt dispăruți sau răniți, iar operațiunea de căutare și salvare este în curs de desfășurare. Totul s-a întâmplat la granița cu România, iar cel puțin o dronă de recunoaștere rusească pare să fi filmat din aer atacul. ISW a anunțat că atacul rusesc asupra navei ucrainene Simferopol a fost „cea mai lungă lovitură pe care forțele ruse au efectuat-o împotriva unei ținte de-a lungul Dunării”.

„Imaginile de geolocalizare publicate la 28 august indică faptul că forțele ruse au lovit nava Simferopol în timp ce aceasta se afla pe fluviul Dunărea, la aproximativ 25 km de gurile Dunării, la est de Izmail, Odesa Oblast. Un milblogger afiliat Kremlinului a afirmat că lovitura împotriva Simferopol este cea mai lungă lovitură pe care forțele ruse au efectuat-o împotriva unei ținte de-a lungul fluviului”, precizează ISW.

Surse din MApN au precizat pentru HotNews că atacul de lângă granița României a avut loc pe brațul Chilia, în apropiere de localitatea ucraineană Vâlcov, iar drona navală a pătruns pe brațul Chilia cel mai probabil printr-unul din multele canale din zonă.

Drona navală nu ar fi trecut prin apele teritoriale românești, ci a pătruns pe brațul Chilia cel mai probabil printr-unul din multele canale din zonă care fac legătură cu Marea Neagră, dar care sunt pe teritoriul ucrainean.

And here's footage from the Russian unmanned surface vehicle (USV) that struck the Ukrainian reconnaissance ship "Simferopol" last night. https://t.co/ib3i7UbnjF pic.twitter.com/4sRaD3O48U — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) August 28, 2025

Purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene, Dmitro Pletenciuk, a confirmat că Rusia a atacat o navă ucraineană, omorând un membru al echipajului și rănind mai multe persoane, potrivit Kyiv Independent.

„Eforturile de a limita consecințele atacului sunt în curs de desfășurare. Majoritatea echipajului este în siguranță, iar căutarea mai multor marinari dispăruți continuă”, a spus Pletenciuk.

El nu a precizat când și unde a avut loc atacul, dar Ministerul Apărării din Rusia a spus joi că o dronă navală rusească a lovit nava de recunoaștere ucraineană Simferopol în apropierea gurilor de vărsare a Dunării, susținând că nava s-a scufundat.

Ucrainenii neagă această informație, dar spun că nava lovită de ruși a fost avariată.

Simferopol este o navă de recunoaștere a Marinei ucrainene din clasa Laguna. A fost lansată la apă în 2019 și s-a alăturat oficial flotei doi ani mai târziu și era folosită de Ucraina pentru a monitoriza operațiunile rusești din Marea Neagră.

