Cum a arătat ”cea mai lungă lovitură de-a lungul Dunării” a Rusiei. Imaginile atacului de la granița României VIDEO

Autor: Maria Mora
Vineri, 29 August 2025, ora 14:45
259 citiri
Cum a arătat ”cea mai lungă lovitură de-a lungul Dunării” a Rusiei. Imaginile atacului de la granița României VIDEO
Nava ucraineană de recunoaștere Simferopol FOTO X/Status-6 (Military & Conflict News)

Rusia a reușit primul atac cu o dronă navală asupra unei nave ucrainene de pe Dunăre, au confirmat mai multe surse oficiale și media ucrainene. Mai mulți marinari sunt dispăruți sau răniți, iar operațiunea de căutare și salvare este în curs de desfășurare. Totul s-a întâmplat la granița cu România, iar cel puțin o dronă de recunoaștere rusească pare să fi filmat din aer atacul. ISW a anunțat că atacul rusesc asupra navei ucrainene Simferopol a fost „cea mai lungă lovitură pe care forțele ruse au efectuat-o împotriva unei ținte de-a lungul Dunării”.

„Imaginile de geolocalizare publicate la 28 august indică faptul că forțele ruse au lovit nava Simferopol în timp ce aceasta se afla pe fluviul Dunărea, la aproximativ 25 km de gurile Dunării, la est de Izmail, Odesa Oblast. Un milblogger afiliat Kremlinului a afirmat că lovitura împotriva Simferopol este cea mai lungă lovitură pe care forțele ruse au efectuat-o împotriva unei ținte de-a lungul fluviului”, precizează ISW.

Surse din MApN au precizat pentru HotNews că atacul de lângă granița României a avut loc pe brațul Chilia, în apropiere de localitatea ucraineană Vâlcov, iar drona navală a pătruns pe brațul Chilia cel mai probabil printr-unul din multele canale din zonă.

Drona navală nu ar fi trecut prin apele teritoriale românești, ci a pătruns pe brațul Chilia cel mai probabil printr-unul din multele canale din zonă care fac legătură cu Marea Neagră, dar care sunt pe teritoriul ucrainean.

Purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene, Dmitro Pletenciuk, a confirmat că Rusia a atacat o navă ucraineană, omorând un membru al echipajului și rănind mai multe persoane, potrivit Kyiv Independent.

„Eforturile de a limita consecințele atacului sunt în curs de desfășurare. Majoritatea echipajului este în siguranță, iar căutarea mai multor marinari dispăruți continuă”, a spus Pletenciuk.

El nu a precizat când și unde a avut loc atacul, dar Ministerul Apărării din Rusia a spus joi că o dronă navală rusească a lovit nava de recunoaștere ucraineană Simferopol în apropierea gurilor de vărsare a Dunării, susținând că nava s-a scufundat.

Ucrainenii neagă această informație, dar spun că nava lovită de ruși a fost avariată.

Simferopol este o navă de recunoaștere a Marinei ucrainene din clasa Laguna. A fost lansată la apă în 2019 și s-a alăturat oficial flotei doi ani mai târziu și era folosită de Ucraina pentru a monitoriza operațiunile rusești din Marea Neagră.

Rusia a efectuat ”cea mai lungă lovitură de-a lungul Dunării”. Ce arată imaginile de geolocalizare
Rusia a efectuat ”cea mai lungă lovitură de-a lungul Dunării”. Ce arată imaginile de geolocalizare
ISW anunță că atacul rusesc asupra navei ucrainene Simferopol a fost ”cea mai lungă lovitură pe care forțele ruse au efectuat-o împotriva unei ținte de-a lungul Dunării”....
Război la graniță: Miniștrii români Oana Țoiu și Ionuț Moșteanu participă la reuniuni informale ale UE în Copenhaga
Război la graniță: Miniștrii români Oana Țoiu și Ionuț Moșteanu participă la reuniuni informale ale UE în Copenhaga
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, participă la reuniunile informale ale miniștrilor UE, desfășurate în Copenhaga, capitala Danemarcei, care...
#razboi Ucraina, #nava recunoastere ucraineana, #nava distrusa, #atac Rusia, #atac dunare , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenti au reactionat imediat si au spus totul
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
S-a incheiat "telenovela" Florinel Coman. Gigi Becali exulta: "Facem echipa mare!"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum a arătat ”cea mai lungă lovitură de-a lungul Dunării” a Rusiei. Imaginile atacului de la granița României VIDEO
  2. Ce este proiectul „Esplanada”. Primăria Capitalei a preluat un teren de 45 de mii de metri pătrați lângă Piața Unirii. „Nu trebuie să mai fie o promisiune uitată”
  3. Presa din România: serviciul pe care toți îl vor gratuit, dar care costă enorm
  4. Veste neplăcută pentru turiștii de pe litoral. De ce scăldatul va fi o aventură în zilele următoare
  5. O adolescentă cu handicap psihic a fost agresată sexual într-un parc. Bărbatul de 50 de ani a fost reținut
  6. Site-ul de jurnalism explicativ Panorama.ro se închide. „Am creat un produs bun, dar nu am știut să-l vindem”
  7. Reacție după ce Gabriel Zbârcea a fost vehiculat ca propunere pentru șefia SRI: „O campanie de denigrare nedreaptă și calomnioasă”
  8. Cum a fost găsită o familie de români cu bagajele pline de țigări pe aeroportul din Otopeni. Se întorceau dintr-o țară cunoscută pentru prețurile mici
  9. Românii ar putea plăti sute de lei în plus pentru medicamente. Producătorii susțin că impactul noilor măsuri ale guvernului va fi major
  10. Familia primei persoane decedate într-un accident cu Cybertruck dă în judecată Tesla. Eroarea care „i-a provocat dezintegrarea oaselor” victimei

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Update Politic,
Cătălin Drulă își pregătește candidatura la Primăria București. Dilema candidatului comun USR-PNL: „Dacă erau alegeri în două tururi nu mai erau necesare alianțe tactice”