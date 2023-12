Navă de asalt rusească distrusă de armata ucraineană în portul Feodosia din Crimeea. Explozie uriașă: "Oamenii spun că transporta drone Shahed" VIDEO

Forţele aeriene ucrainene au anunţat marţi, 26 decembrie, că au distrus o navă a flotei ruse în Marea Neagră suspectată că transporta drone iraniene folosite de Moscova în conflictul cu Kievul, notează AFP.

"Marea navă de debarcare Novocerkassk" a fost "distrusă" de piloţii forţelor aeriene, au anunţat acestea pe mesageria Telegram.

"Oamenii spun că transporta Shahed", drone explozive iraniene, folosite masiv de Rusia împotriva Ucrainei, a adăugat sursa.

Armata nu a precizat locaţia loviturii, dar comandantul forţelor aeriene, Mîkola Oleşciuk, a transmis o înregistrare video care arată o explozie urmată de flăcări la baza navală rusă Feodosia, situată la Marea Neagră în Peninsula Crimeea ocupată.

Şeful "Republicii Crimeea", Serghei Aksionov, a confirmat că a avut loc un atac la Feodosia.

"Un atac inamic a fost efectuat în sectorul Feodosia. Sectorul portului este izolat", a declarat responsabilul rus pe Telegram, asigurând că "detonaţia s-a încheiat" şi că "focul este ţinut sub control".

Aksionov nu a precizat natura pagubelor, dar a subliniat că "locuitorii mai multor case" urmau să fie "evacuaţi".

