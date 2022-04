Cel mai cunoscut opozant din Rusia, Aleksei Navalnîi, a declarat, marţi, că soldaţii ruşi au ucis un bărbat în vârstă 60 de ani pe nume Ilia Navalnîi în oraşul ucrainean Bucea, aparent, doar pentru că avea acelaşi numele de familie, relatează Reuters. Informaţii iniţiale indicau că bărbatul este o rudă îndepărtată a opozantului Kremlinului, potrivit Nexta.

Aleksei Navalnîi a distribuit pe Twitter o fotografie cu paşaportul unui bărbat numit Ilia Ivanovici Navalnîi, despre care a spus că părea să fi fost lăsat în mod deliberat lângă un cadavru din Bucea.

”O persoană complet nevinovată a fost ucisă de călăii lui Putin (cum să-i mai numesc? Cu siguranţă nu «soldaţi ruşi») pentru că purta acelaşi nume”, a scris Navalnîi pe Twitter.

”Se pare că ei sperau că era o rudă de-a mea (...) Totul indică că l-au omorât din cauza numele său de familie. De aceea, paşaportul său a fost aruncat sfidător în apropiere”, a mai precizat Navalnîi.

1/9 A passport with the surname “Navalny” lies next to the dead body on the ground. This is one of the people killed in the Ukrainian village of Bucha. Ilya Ivanovich Navalny. pic.twitter.com/vxfdkrTmLv