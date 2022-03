Zeci de nave ruse în apropiere de Odesa. Orașul-port, următoarea țintă a lui Putin

Într-un mesaj postat pe Twitter, Primăria Odesa a confirmat că navele ruse „vin la Odesa”.

Mai multe zeci de nave de război au fost filmate în apropierea portului din Odesa, un obiectiv strategic extrem de important pentru armata rusă în momentul de față. Ar fi vorba despre navele din Crimeea care sunt mutate în zonă.

Potrivit unui oficial american citat de presa internațională, un asalt amfibiu ar putea avea loc în curând la Odesa, cel de-al treilea oraș ca mărime al Ucrainei.

Acest lucru vine după ce oficialii ucraineni au confirmat că orașul Herson a fost preluat de forțele ruse în noaptea de miercuri spre joi.

