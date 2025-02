Trump are negociatori separați pentru Ucraina și Rusia. Cine sunt aceștia

La cel de-al optulea prânz ucrainean din cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen, reprezentantul special al SUA pentru Ucraina și Rusia, Keith Kellogg, a declarat că el este responsabil de Ucraina în negocierile de pace, în timp ce reprezentantul special al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steven Witkoff, este responsabil de discuțiile cu Rusia.

„Este important să înțelegem că avem atât pista Ucrainei, cât și pe cea a Rusiei. Reprezentantul Vitkoff este implicat pentru că el este responsabil de direcția rusă. Eu sunt responsabil pentru direcțiile ucraineană și europeană. Facem acest lucru pentru viteză, pentru că întrebarea este când se va termina”, a declarat Kellogg.

Keith Kellogg a precizat că problema păcii în Ucraina nu va fi rezolvată în câteva minute. El spune că noua administrație a Casei Albe a realizat mai mult în ultimele 30 de zile decât a realizat administrația democrată în ultimii trei ani.

Trump privește războiul împotriva Ucrainei din perspectiva umanității, a remarcat Kellogg.

"Pierderile din partea ucraineană sunt de trei ori mai mari decât cele pierdute de America în Vietnam și Coreea la un loc. Acesta este aproape nivelul celui de-al Doilea Război Mondial... Președintele Trump spune că acest lucru trebuie să înceteze, trebuie să existe o pace de durată", a subliniat Kellogg, adăugând că este, de asemenea, important să păstrăm suveranitatea Ucrainei pentru ca aceasta să fie protejată.

El a menționat, de asemenea, că aliații europeni vor juca un rol important în stabilirea păcii. Nici Ucraina, nici președintele Volodimir Zelenski nu vor fi excluși din acest proces, a asigurat el. Cu toate acestea, este necesar să înțelegem că în contextul negocierilor de pace există două direcții separate: ucraineană și rusă.

„Îmi iau public 180 de zile pentru a mă asigura că toate părțile sunt implicate în negocieri”, a menționat Kellogg.

Reprezentantul special al Președintelui SUA pentru Ucraina și Rusia, Keith Kellogg, a declarat că în timpul vizitei sale la Kiev se va concentra asupra rezultatelor negocierilor dintre premierul american J.D. Vance și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a scris el pe contul său de X, numind întâlnirea lor de ieri constructivă.

„Mă voi baza pe conversațiile constructive ale lui Vance cu președintele Zelenski în timpul viitoarei mele vizite în Ucraina”, a spus Kellogg.

