Negociatorul-șef Trump în fața celui mai greu hop: Punctul magic care îl doboară pe Putin

Președintele american nu a reușit, așa cum a promis în timpul campaniei, să pună capăt războiului din Ucraina în prima zi a întoarcerii sale la Casa Albă. Acum Donald Trump, negociatorul-șef al războiului se află în fața celui mai mare hop cu Rusia. Experții apreciază că punctul magic, care îl poate doborî pe Putin este acela în care ”blocada” SUA și a aliaților îi taie veniturile necesare finanțării războiului.

Cu toate astea, misiunea lui Trump este una foarte grea, iar Michael McFaul, fostul ambasador al SUA în Rusia argumentează că „nu am văzut nicio dovadă publică sau nu am auzit de la cineva în care să am încredere, care îl cunoaște bine pe Putin, care să indice că el este gata să negocieze”, potrivit Foreign Policy.

În timpul primei sale săptămâni de mandat, Trump și președinții Rusiei și Ucrainei au continuat să-și pună în evidență pozițiile de negociere înaintea unui impuls larg anticipat condus de SUA pentru a pune capăt conflictului.

La Forumul Economic Mondial de la Davos de săptămâna trecută, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a părut să îl canalizeze pe Trump, atunci când Zelenski a reproșat liderilor europeni că nu investesc mai mult în apărarea continentului, afirmând ulterior că ar fi nevoie de o forță europeană de menținere a păcii de 200 000 de oameni pentru a descuraja Rusia să atace din nou în urma unui acord - un contingent aproximativ la fel de mare ca întregul personal în serviciu activ al forțelor armate franceze.

La rândul său, Trump a amenințat că va impune „niveluri ridicate” de taxe, tarife și sancțiuni asupra importurilor rusești dacă nu se ajunge la un acord în curând. În ciuda tonului conciliant, experții și foștii oficiali guvernamentali din Rusia și SUA spun că nu văd niciun semn că Putin este gata să coboare de la obiectivul său final de a subjuga definitiv Ucraina voinței sale. Pentru președintele Statelor Unite, care se prezintă drept negociatorul-șef, intermedierea unui sfârșit durabil al războiului s-ar putea dovedi a fi cea mai dificilă înțelegere de până acum.

Un punct rar de consens între oficialii ruși și occidentali este că obiectivele războiului Moscovei rămân neschimbate pe măsură ce se împlinește a treia aniversare a invaziei sale pe scară largă a Ucrainei. Putin încă încearcă să-i răpească Ucrainei suveranitatea și capacitatea de a urma o politică externă independentă care ar putea, așa cum doresc mulți ucraineni acum, să o vadă să urmeze aderarea la NATO.

Războiul este, de asemenea, efortul lui Putin de a trage o linie pe nisip cu Statele Unite. „Este vorba despre Ucraina, nu în NATO și NATO, nu în Ucraina”, a spus Peter Schroeder, care a lucrat în Consiliul Național de Informații. „Nu există niciun punct magic în care să poți ridica costurile pentru Putin, care să-l convingă să renunțe la aceste obiective de bază”, a spus el.

Experții spun că Putin pare să simtă că vântul este în spatele lui în atingerea acestor obiective. Forțele ruse obțin câștiguri graduale în estul Ucrainei, pe măsură ce administrația Biden, care a condus coaliția occidentală în sprijinirea Kievului, și-a făcut bagajele.

Liderul rus crede că este foarte aproape de a-și atinge obiectivul de a forța capitularea Kievului, a declarat Tatiana Stanovaya, fondatoarea firmei ruse R.Politik. Putin nu se opune discuțiilor cu Trump, atâta timp cât acestea asigură același rezultat. „Dacă discuțiile cu Trump nu duc la acest obiectiv, el va renunța și îl va atinge prin mijloace militare”, a spus ea.

Miza pentru Putin și Trump este intrarea Ucrainei în NATO

Economia Rusiei poate fi cea mai sancționată de pe Pământ, dar mai sunt încă multe de făcut pentru a-l împinge pe Putin la masa negocierilor. „Există loc în creșterea efectului de pârghie atât în sectorul financiar, cât și în cel energetic”, a spus Michael Carpenter, fost director senior pentru Europa la Consiliul Național de Securitate.

Cheia pentru a-l convinge pe Putin să ia în considerare un acord este să-l convingă că ar fi inutil să desfășoare mai multe trupe și resurse pentru a continua războiul, a spus Carpenter. Amenințarea lui Trump cu tarifele ar avea un impact limitat. Importurile de mărfuri rusești au scăzut brusc în urma invaziei Ucrainei în 2022, Moscova exportând mărfuri în valoare de 2,8 miliarde de dolari în Statele Unite anul trecut.

Dar acțiunile mai puternice ale SUA, cum ar fi blocarea sancțiunilor asupra marilor companii petroliere rusești, sunt „fructe extrem de ușor de cules”, care ar putea face mult mai dificil pentru Rusia să își vândă petrolul și gazele, a declarat Edward Fishman, cercetător la Centrul pentru politici globale al Universității Columbia.

„Speranțele occidentale se bazează pe o presupunere falsă”, a scris Alexandra Prokopenko, care a lucrat la Banca Centrală Rusă până la începutul anului 2022. „Provocările economice ale Rusiei nu sunt încă atât de acute încât să facă o diferență semnificativă în război, pe termen scurt.”

Este puțin probabil ca Putin să fie învins de presiunea economică, cel puțin pe termen scurt, acesta lasă două opțiuni pe masă, a spus Schroeder. „Fie decizi că vei negocia într-un mod care să abordeze acele două lucruri esențiale pe care le dorește Putin”, fie încerci să ții linia în Ucraina, până când președintele rus părăsește scena, a spus el.

Dacă Putin ar fi dispus să renunțe la eforturile sale de a menține Ucraina în afara NATO prin forță, în schimbul unui acord diplomatic pentru a pune problema apartenenței țării la alianță, va depinde probabil de detaliile unui astfel de acord. Zelenski, la rândul său, consideră apartenența la NATO ca parte integrantă a supraviețuirii țării sale.

Și apoi există întrebarea dacă Putin va respecta cu fidelitate un acord de pace. „Cred că trebuie să presupunem că Rusia va folosi orice încetare temporară a focului sau chiar un acord de pace pentru a se reînarma și, în cele din urmă, ataca la un moment pe care îl alege”, a spus Carpenter.

