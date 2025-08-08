Președintele SUA, Donald Trump, consideră că esența politicii externe este ca liderii să încheie direct „acorduri istorice”. Obținerea unui armistițiu în războiul Rusiei împotriva Ucrainei ar putea fi succesul diplomatic pe care Trump l-a dorit de mult timp. Cu toate acestea, rămâne puțin probabil, scrie Wall Street Journal.

După luni de încercări eșuate de a ajunge la un acord, mai întâi prin presiuni asupra Kievului și apoi prin „flirt” cu dictatorul rus Vladimir Putin, Trump a concluzionat că o creștere a presiunii economice asupra Moscovei ar putea fi singura soluție.

Pentru a-l influența pe Putin, Trump a adoptat o abordare mai conflictuală, amenințând cu sancțiuni asupra țărilor care cumpără energie rusească. El a vizat India, un cumpărător cheie de petrol rusesc, cu un tarif de 50%. Alte țări care importă petrol și gaze rusești, inclusiv China, s-ar putea confrunta, de asemenea, cu tarife mai mari.

Nici președintele american nu părea optimist joi, 7 august, în urma discuțiilor de la începutul săptămânii dintre reprezentantul său special, Steve Witkoff, și Putin, la Moscova.

„Vom vedea ce spune. Va depinde de el”, a spus Trump despre Putin.

Casa Albă lucrează la organizarea unei întâlniri cu Putin, dar ar dori, de asemenea, să organizeze o întâlnire trilaterală cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a relatat secretarul de presă al Casei Albe, Caroline Levitt.

Dictatorul rus a declarat că este în general deschis discuțiilor cu Zelenski, dar, potrivit acestuia, crearea condițiilor adecvate este „încă departe”. Trump și-a exprimat disponibilitatea de a se întâlni cu Putin chiar și fără acordul prealabil al dictatorului rus de a se întâlni cu Zelenski.

Dacă summitul Trump-Putin va avea loc, ar putea fi cel mai mare test al abilităților de negociere ale actualului lider al SUA.

Trump s-a întors la Casa Albă în speranța că va pune capăt rapid războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Potrivit consilierilor lui Trump, în privat, președintele SUA și-a exprimat frustrarea pentru că nu a reușit să oprească războiul în cele 200 de zile ale celui de-al doilea mandat.

Războiul împotriva Ucrainei este mai important pentru Putin decât relațiile cu SUA

Șeful Casei Albe a început, încetul cu încetul, să realizeze că un acord de pace trebuie să ia în considerare poziția Ucrainei și a principalelor guverne europene, care insistă că nu vor recunoaște controlul Rusiei asupra niciunui teritoriu ocupat temporar - o cerere cheie a Kremlinului ca parte a acordului.

Există, de asemenea, îngrijorări că Putin ar putea să nu fie serios în ceea ce privește ajungerea la un acord. Potrivit unor analiști, dictatorul rus a precizat clar că războiul împotriva Ucrainei este mai important pentru el decât relațiile cu Statele Unite.

O altă provocare pentru Trump va fi negocierea cu dictatorul rus - Putin are un sfert de secol de experiență în comunicarea cu diverși președinți americani și și-a dovedit deja capacitatea de a-i influența.

Dacă Trump se întâlnește cu Putin și pleacă cu mâinile goale, va trebui să decidă dacă va crește presiunea asupra Rusiei sau va pune în aplicare amenințarea sa repetată de a se retrage din procesul de pace.

Trump era încrezător că „relația sa bună” cu Putin îl va ajuta să depășească dificultățile războiului Rusiei împotriva Ucrainei. În același timp, susținătorii președintelui SUA spun că Trump este portretizat pe nedrept ca fiind prea prietenos cu Rusia.

„Oamenii au înțeles greșit abordarea lui Trump. Nu este vorba că lui Trump îi plac dictatorii. El crede că America ar trebui să coexiste cu Rusia.

Trump și Putin au avut mai multe apeluri telefonice și au schimbat mesaje prin intermediari. Potrivit unui oficial de rang înalt din administrația Trump, conversațiile lor au fost în general cordiale. Trump discută adesea despre obiectivul său de a restabili relațiile dintre SUA și Rusia, invocând cooperarea economică. Putin enumeră cerințele și dorințele sale principale, în principal recunoașterea internațională a controlului Rusiei asupra teritoriilor ocupate în Ucraina.

Strategia lui Putin - monologul

Convorbirile telefonice ale lui Trump cu Putin durează uneori ore întregi, spun actuali și foști oficiali americani, din cauza monologurilor lungi ale liderului de la Kremlin și a nevoii de traducere. Trump, de obicei nerăbdător și dornic să intervină, ascultă cu atenție, spun consilierii săi.

„Putin o face foarte metodic. Este foarte bine informat, știe despre ce vorbește. Când vrea să încerce să influențeze pe cineva, pur și simplu vorbește, vorbește și iar vorbește”, spune John Bolton, fostul consilier pe securitate națională al lui Trump.

Putin a studiat cu atenție noua administrație Trump și înțelege unde are influență asupra președintelui SUA, spune Fiona Hill, care a fost principalul consilier al Casei Albe pe probleme de Rusia în timpul primului mandat al lui Trump.

„Putin și-a făcut temele. A petrecut ani întregi încercând să descopere cine era Trump”, a adăugat ea.

O parte a acestei provocări a fost găsirea unei modalități de a purta războiul, demonstrând în același timp deschidere către negocieri diplomatice. Superioritatea Moscovei în ceea ce privește atacurile aeriene și numărul de trupe i-a oferit un avantaj în război, recunosc oficialii americani și europeni, deși slăbiciunea evidentă a Rusiei rămâne economia sa, care este supusă unor sancțiuni severe.

Frustrarea lui Trump față de Putin a început să se manifeste la summitul NATO din iunie, când președintele american a numit refuzul liderului de la Kremlin de a pune capăt războiului o „greșeală”.

„Sunt foarte surprins. Chiar credeam că vom rezolva această problemă cu ușurință”, le-a spus Trump reporterilor la vremea respectivă.

Conversația telefonică dintre Trump și Putin din 3 iulie a durat abia o oră, mult mai scurtă decât conversațiile lor anterioare. Potrivit unui oficial de rang înalt din administrație, conversația nu a fost la fel de cordială ca de obicei. Nu au existat momente de confruntare, dar Trump a încheiat-o cu un sentiment de confuzie, ceea ce a întărit impresia că era „condus de nas”.

Trump a recunoscut ulterior că Putin a spus una în conversațiile lor și a făcut alta: dictatorul și-a declarat dorința de a pune capăt războiului și apoi a bombardat din nou orașele ucrainene.

Un Trump frustrat a anunțat luna trecută că îi va acorda lui Putin 50 de zile pentru a ajunge la un armistițiu cu Ucraina, apoi a scurtat termenul limită până vineri, 8 august. Dacă această cerere nu este îndeplinită, Trump a promis că va impune noi sancțiuni anti-ruse, inclusiv împotriva țărilor care cumpără energie din Rusia.

Oficiali ai administrației și persoane apropiate președintelui american au declarat că nu a existat nicio dispută majoră între Trump și Putin în acest an. În schimb, potrivit senatoarei republicane Lindsey Graham, a fost o „serie de momente” care l-au convins în cele din urmă pe Trump că „Putin încerca să-l manipuleze”.

Cu toate acestea, SUA și Europa se tem că liderul de la Kremlin a exprimat ideea întâlnirii pentru a continua să-l ducă pe Trump de nas, mai degrabă decât pentru a realiza pacea.

Ce poate oferi Putin?

Putin ar putea oferi controlul oficial asupra unora dintre teritoriile ucrainene ocupate în schimbul retragerii trupelor Rusiei din alte părți ale Ucrainei, au declarat pentru WSJ un diplomat european de rang înalt și un oficial ucrainean. Trump, care este nerăbdător să încheie o înțelegere, ar putea îndemna Ucraina și aliații săi să accepte oferta.

Kievul și alte guverne europene vor respinge probabil astfel de termeni, a spus oficialul, ceea ce ar juca în favoarea lui Putin, deoarece Trump, care rareori se preocupă de detaliile unui acord de pace, ar putea apoi acuza Ucraina că a optat să continue luptele.

Președintele SUA ar putea întrerupe sprijinul militar și de informații pentru Ucraina, așa cum a făcut deja anul acesta. De asemenea, SUA s-ar putea retrage complet din procesul diplomatic, lăsând Moscova și Kievul să continue ceea ce Trump numește „războiul lui Biden”.

În ciuda obstacolelor, apropiații lui Trump afirmă că președintele american nu va renunța ușor la ideea încheierii unui acord de pace – atât din convingere personală, cât și din considerente de imagine.

„El vrea să fie omul care aduce înțelegerile. E o parte esențială a brandului său politic”, explică Mark Short, fost consilier în cadrul administrației Trump.

Rămâne însă de văzut dacă stilul direct al lui Trump va reuși să spargă barajul tactic al lui Putin – sau dacă, dimpotrivă, liderul de la Kremlin își va consolida imaginea de negociator abil, capabil să exploateze ezitările Washingtonului într-un moment crucial pentru arhitectura de securitate a Europei.

