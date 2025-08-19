O rază de speranță pentru Ucraina. Până la următoarea mutare a lui Trump?

Luni, 18 august, la scurt timp după întâlnirea de la Casa Albă dintre președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, pe cerul Kievului părea că se risipește, măcar temporar, o umbră grea. Nu au fost ieșiri verbale, nu s-au rostogolit acuzații și nici nu s-au reluat tensiunile vizibile din februarie, când o întâlnire similară sfârșise într-o confruntare verbală între cei doi lideri.

„Avem o veste bună: nu s-au certat”, a comentat sec deputatul ucrainean Iaroslav Jelejeniak, într-o postare pe platforma X.

Așteptările erau modeste, dar ele par să fi fost depășite. „Mă așteptam la ceva mult mai rău. Tonul s-a schimbat. Trump n-a fost negativ. Impresia este că cei doi s-au obișnuit unul cu celălalt”, a declarat deputatul Oleksandr Merejko pentru CNN.

Alți oficiali de la Kiev au remarcat rapiditatea cu care liderii europeni au răspuns apelului de a se reuni la Washington – mulți întrerupând vacanțe sau vizite private. „M-a impresionat susținerea partenerilor europeni. Au venit toți, repede, hotărâți”, a spus Maryan Zablotski, membru al Radei Supreme și vicepreședinte al grupului parlamentar de prietenie Ucraina–SUA.

O imagine diametral opusă celei din urmă cu câteva zile, după summitul Trump–Putin de la Anchorage, Alaska, unde parada militară, covorul roșu și cordialitatea afișată față de liderul de la Kremlin ridicaseră serioase semne de întrebare la Kiev.

De la neliniște profundă la o aparentă detensionare

Luni dimineață, în orele premergătoare întâlnirii de la Casa Albă, tonul președintelui Trump părea alarmant. Pe platforma sa, Truth Social, acuza din nou presa ”dezinformatoare” și sugera că Zelenski ar putea „opri războiul cu Rusia oricând, dacă ar vrea”.

Aceeași ambiguitate apărea și în postările ulterioare, unde trimitea mesaje contradictorii: când în favoarea păcii, când acuzatoare, când auto-justificative.

Și, totuși, în momentul apariției sale alături de Zelenski, Trump a afișat o atitudine neașteptat de relaxată: zâmbet larg, strângere de mână energică. În întâlnirea improvizată cu presa, cei doi au evitat subiectele sensibile. Nicio referire clară la teritoriile ocupate. Nicio critică directă. Totul părea să curgă într-o notă controlată.

Este o reflecție a modului în care, în actualul climat politic american, forma și imaginea au ajuns să conteze mai mult decât conținutul.

Dar întrebările esențiale rămân

„Cum se poate negocia pacea fără o încetare a focului, în timp ce situația de pe front se schimbă constant?”, a întrebat retoric Oleksandr Merejko.

În noaptea de joi spre vineri, Rusia a lansat peste 140 de drone și trei rachete balistice asupra teritoriului ucrainean. Au murit cel puțin zece persoane – între ele un copil de 18 luni și un adolescent de 15 ani.

La Kiev, ecourile acestor atacuri s-au simțit și în atmosfera unei înmormântări care a avut loc în Piața Independenței. Sute de persoane s-au adunat pentru a-l omagia pe David Chichkan, artist devenit soldat, ucis într-un atac cu dronă pe frontul de est. Drapelele fluturau în vântul rece al dimineții, iar mulți plângeau în tăcere.

În acea atmosferă de doliu, resentimentul față de administrația americană era vizibil. „După atâta moarte, avem senzația că suntem trădați”, a spus Oleksandra Hrihorenko, una dintre participante. Ideea că pacea s-ar putea obține prin cedarea unor teritorii e, pentru mulți, de neconceput.

Maria Berlinska, veterană a frontului, a fost la fel de tranșantă: „Ni se propune o pace temporară, plătită cu propriul nostru pământ. Să renunțăm la milioane de oameni, în speranța unei pauze. Dar cui servește această pauză?”

Următoarea scenă: Trump, Zelenski, Putin?

Se discută despre un posibil summit trilateral – poate chiar în această săptămână. Trump a vorbit deja despre această întâlnire pe rețelele sale. Zelenski și-a reafirmat disponibilitatea. Dar Putin rămâne impredictibil, iar precedentele tentative de a-l aduce la masa negocierilor au eșuat.

Mai grav este că întregul proces de pace propus de Trump pare suspendat în aerul instabil al propriilor lui impulsuri.

„Am o predicție: totul va merge perfect la Casa Albă. Între Zelenski și Trump. Între Trump și europeni. Între Trump, Zelenski și europeni. Și apoi Trump va vorbi cu Putin. Și totul se va schimba de o sută de ori”, a comentat jurnalista Kristina Berdynskykh.

Este o observație care reflectă exact starea de spirit dominantă în Ucraina: o speranță prudentă, dar fragilă, suspendată între declarații promițătoare și realități de pe front care nu lasă loc pentru iluzii.

La Kiev, mulți au răsuflat ușurați după summitul de la Washington. A fost, poate, o zi mai bună decât altele. Dar războiul nu s-a oprit. Teritoriile nu au fost eliberate. O înțelegere reală nu a fost conturată. Iar cel mai imprevizibil actor al scenei internaționale – Donald Trump – încă nu și-a jucat cartea decisivă.

Și tocmai de aceea, în Ucraina, optimismul rămâne reținut.

Pentru că orice progres real va depinde nu de o fotografie de presă, ci de consecvență, claritate și o strategie care, deocamdată, lipsește.

