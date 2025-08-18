Zelenski și Trump, ultimele mesaje înainte de întâlnirea de la Washington: ”Ucraina nu poate adera la NATO. Unele lucruri nu se schimbă niciodată!”

După discuțiile dintre liderul SUA, Donald Trump, și președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, Volodimir Zelenski a sosit luni, 18 august, la Washington DC. Liderul de la Kiev și președintele american par să aibă opinii divergente înainte de întâlnirea crucială. Zelenski spune că doar Rusia poate opri războiul, în timp ce Trump repetă dorința lui Putin ca Ucraina să nu adere la NATO.

Zelenski se va întâlni cu Trump pentru discuții bilaterale în Biroul Oval, înainte ca Trump să se întâlnească cu liderii europeni.

„Am ajuns deja la Washington, mâine (luni, n.r.) mă voi întâlni cu președintele Trump. Mâine vom discuta și cu liderii europeni. Îi mulțumesc președintelui SUA pentru invitație. Cu toții împărtășim dorința puternică de a pune capăt rapid și definitiv acestui război. Iar pacea trebuie să fie durabilă.

Nu așa cum a fost acum câțiva ani, când Ucraina a fost forțată să renunțe la Crimeea și la o parte din estul țării noastre – o parte din Donbas – iar Putin a folosit pur și simplu acest lucru ca trambulină pentru un nou atac. Sau când Ucraina a primit așa-numitele „garanții de securitate” în 1994, care nu au funcționat. Desigur, Crimeea nu ar fi trebuit cedată atunci, la fel cum ucrainenii nu au cedat Kievul, Odesa sau Harkiv după 2022.

Ucrainenii luptă pentru pământul lor, pentru independența lor. În prezent, soldații noștri înregistrează succese în regiunile Donețk și Sumî. Sunt încrezător că vom apăra Ucraina, că vom garanta în mod eficient securitatea și că poporul nostru va fi întotdeauna recunoscător președintelui Trump, tuturor americanilor și tuturor partenerilor și aliaților noștri pentru sprijinul și ajutorul lor neprețuit.

Rusia trebuie să pună capăt acestui război, pe care ea însăși l-a început. Și sper că forța noastră comună, alături de America și de prietenii noștri europeni, va obliga Rusia să încheie o pace adevărată. Vă mulțumesc!”, a notat Zelenski pe X.

Trump spune că Ucraina nu poate adera la NATO

În pragul discuțiilor extrem de importante cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și o delegație numeroasă de lideri europeni, președintele american Donald Trump a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeților săi de la Casa Albă: Zelenski trebuie să accepte unele dintre condițiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina, relatează CNN.

„Președintele Zelenski al Ucrainei poate pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă dorește, sau poate continua să lupte”, a scris Trump pe rețelele de socializare. „Amintiți-vă cum a început totul. Nu poate primi înapoi Crimeea cedată de Obama (acum 12 ani, fără să se tragă un singur foc!), și UCRAINA NU POATE ADERA LA NATO. Unele lucruri nu se schimbă niciodată!!!”

Mesajul subliniază presiunea cu care se va confrunta Zelenski luni, în contextul eforturilor lui Trump de a pune capăt conflictului. Cele două condiții enumerate de acesta – cedarea de către Ucraina a Crimeii, anexată ilegal de Rusia în 2014, și renunțarea definitivă la aderarea la NATO – se numără printre condițiile impuse de Vladimir Putin pentru încheierea războiului.

Liderii europeni care vor vizita Casa Albă împreună cu Zelenski luni sunt îngrijorați că întâlnirea se va transforma într-o presiune exercitată de Trump asupra liderului ucrainean pentru a accepta condițiile propuse de Putin la summitul de săptămâna trecută din Alaska.

Ei speră să obțină mai multe informații de la Trump cu privire la ceea ce ar putea concesiona Rusia în cadrul unui acord de pace, inclusiv rolul pe care l-ar juca SUA în asigurarea garanțiilor de securitate în viitor.

„Mâine va fi o zi importantă la Casa Albă. Niciodată nu au fost atât de mulți lideri europeni în același timp. Este o mare onoare pentru mine să îi primesc!” a scris Trump după mesajul adresat lui Zelenski.

Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni, președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele finlandez Alexander Stubb și secretarul general al NATO Mark Rutte se vor alătura lui Zelenski în cadrul vizitei la Casa Albă.

