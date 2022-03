Cea de-a treia rundă de discuții de la Belovezhskaya Pushcha între Rusia și Ucraina s-a încheiat în seara zilei de luni, 7 martie, după 3 ore de negocieri.

Este anunțul făcut de Ambasada Rusiei la Minsk pe canalul său Telegram, citat de agenția TASS. „A treia rundă de discuții ruso-ucrainene din Belarus s-a încheiat”, a scris misiunea diplomatică.

Mihailo Podoliak, unul dintre ucrainenii implicați în discuții, a declarat ulterior că s-au făcut progrese mici: "Există mici progrese pozitive în îmbunătățirea logisticii coridoarelor umanitare... Au continuat consultările intensive asupra blocului politic de bază al reglementărilor, alături de încetarea focului și garanții de securitate".

The third round of negotiations has ended. There are small positive subductions in improving the logistics of humanitarian corridors... Intensive consultations have continued on the basic political block of the regulations, along with a ceasefire and security guarantees. pic.twitter.com/s4kEwTNRhI