Temeri că negocierile dintre Rusia și Ucraina sunt doar ”o perdea de fum”. Șefa diplomației britanice: ”Rușii au mințit și au mințit din nou”

Ministrul britanic de externe Liz Truss a declarat, sâmbătă, că se teme că negocierile de pace dintre Ucraina şi Rusia sunt doar o "perdea de fum” folosită de Kremlin înaintea unei noi ofensive.

Într-un interviu acordat cotidianului The Times, Liz Truss a spus că este "foarte sceptică" în privinţa negocierilor, apreciind că Rusia le foloseşte ca o diversiune pentru a-şi "regrupa" forţele, informează lefigaro.fr.

"Invazia lor nu decurge conform planului. Nu vedem retrageri serioase de trupe ruseşti sau propuneri serioase pe masă”, a spus ea.

"Ruşii au minţit şi au minţit din nou. Mi-e teamă că negocierea este o altă încercare de a crea o diversiune şi de a crea o perdea de fum împotriva (atrocităţilor) îngrozitoare”, a adăugat ea, subliniind că "dacă o ţară este serioasă în privinţa negocierilor, nu bombardează fără discernământ civilii în acea zi".

