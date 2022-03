Negocierile de pace între Rusia și Ucraina au început în dimineața zilei de marți, 29 martie, la Istanbul. Delegațiile ucraineană și rusă au fost primite de președintele Turciei.

Discuțiile pentru încetarea războiului dintre Rusia și Ucraina au loc la Palatul Dolmabahce din Istanbul, unde cele două delegații au fost primite de președintele Turciei.

Erdogan a discutat în prealabil și cu oligarhul rus Roman Abramovici, prezent de asemenea la negocieri.

Discuțiile între cele două părți au început în jurul orei 10.30.

The negotiations in #Istanbul started.

Delegations were personally welcomed by President #Erdogan who called on the parties to a truce.

Erdogan also spoke with Roman #Abramovich. pic.twitter.com/iAAqh5rkJX