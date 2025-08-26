Negocieri secrete între americani și ruși. Cum a încercat Washingtonul să convingă Moscova să facă pace în Ucraina. Ofertele trimise lui Putin

În contextul negocierilor din această lună pe tema păcii în Ucraina, oficialii guvernamentali americani și ruși au discutat mai multe acorduri energetice potrivit a cinci surse familiarizate cu discuțiile citate de Reuters. Aceste acorduri au fost propuse ca stimulente pentru a încuraja Kremlinul să accepte pacea în Ucraina și pentru ca Washingtonul să relaxeze sancțiunile împotriva Rusiei, au explicat sursele Reuters.

Oficialii au discutat posibilitatea ca Exxon Mobil să reintre în proiectul rus de petrol și gaze Sahalin-1, au declarat trei dintre surse.

De asemenea, a fost discutată perspectiva achiziționării de către Rusia a echipamentelor americane pentru proiectele sale de GNL (gaz lichefiat), cum ar fi Arctic LNG 2, care se află sub sancțiuni occidentale, au declarat patru dintre surse, care au solicitat anonimatul.

O altă idee a fost ca SUA să achiziționeze nave spărgătoare de gheață cu propulsie nucleară de la Rusia, a relatat Reuters pe 15 august.

Discuțiile au avut loc în timpul vizitei trimisului special al SUA, Steve Witkoff, la Moscova la începutul acestei luni, când s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin și cu trimisul său special pentru investiții, Kirill Dmitriev, au declarat trei dintre surse. De asemenea, ideile au fost discutate și în cadrul Casei Albe cu președintele SUA, Donald Trump, au declarat două dintre surse.

Aceste acorduri au fost menționate pe scurt și la summitul din Alaska din 15 august, a declarat una dintre surse.

„Casa Albă dorea cu adevărat să facă senzație după summitul din Alaska, anunțând un acord de investiții important”, a declarat una dintre surse. „Așa simte Trump că a realizat ceva”, a explicat sursa.

Rusia a fost izolată de majoritatea investițiilor internaționale în sectorul energetic și de încheierea unor acorduri importante, din cauza sancțiunilor impuse în urma invaziei din Ucraina, începute în februarie 2022.

Trump și echipa sa de securitate națională continuă să colaboreze cu oficialii ruși și ucraineni în vederea unei întâlniri bilaterale pentru a opri uciderile și a pune capăt războiului din Ucraina, a declarat un oficial al Casei Albe ca răspuns la întrebările Reuters despre discuțiile economice. Nu este în interesul național să se negocieze în continuare aceste probleme în mod public, a punctat oficialul.

Un purtător de cuvânt al lui Kirill Dmitriev a refuzat să comenteze.

De asemenea, Exxon Mobil a refuzat să comenteze, iar Rosneft și Novatek nu au răspuns la solicitările de comentarii, precizează Reuters.

DISCUȚII ÎN PARALEL CU AMENINȚĂRI

Trump a amenințat că va impune mai multe sancțiuni Rusiei dacă negocierile de pace nu vor înregistra progrese și că va aplica tarife severe Indiei, un important cumpărător de petrol rusesc. Aceste măsuri ar face dificilă menținerea de către Rusia a aceluiași nivel al exporturilor de petrol.

Stilul politic al lui Trump, bazat pe negocieri, a fost deja demonstrat în cadrul discuțiilor despre Ucraina, când, la începutul acestui an, aceiași oficiali au explorat modalități prin care SUA să reia fluxurile de gaze rusești către Europa. Aceste planuri au fost blocate de Bruxelles, care a prezentat propuneri de eliminare completă a importurilor de gaze rusești până în 2027.

Ultimele discuții s-au orientat către acorduri bilaterale între SUA și Rusia, îndepărtându-se de Uniunea Europeană, care, ca bloc, a fost fermă în sprijinul acordat Ucrainei.

În aceeași zi cu summitul din Alaska, Putin a semnat un decret care ar putea permite investitorilor străini, inclusiv Exxon Mobil, să redobândească acțiuni în proiectul Sahalin-1. Acest lucru este condiționat de faptul că acționarii străini să sprijine ridicarea sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei.

Exxon s-a retras din afacerile sale din Rusia în 2022, după invazia Ucrainei, înregistrând o pierdere de 4,6 miliarde de dolari. Cota sa de 30% din proiectul Sahalin-1 din Extremul Orient rus a fost confiscată de Kremlin în acel an.

Statele Unite au impus mai multe valuri de sancțiuni asupra proiectului Arctic LNG 2 al Rusiei, începând din 2022, și au blocat accesul navelor de clasă glaciară necesare pentru a opera în acea regiune în cea mai mare parte a anului. Proiectul este deținut în majoritate de Novatek, care a început să colaboreze cu lobbyști din Washington anul trecut pentru a încerca să reconstruiască relațiile și să ridice sancțiunile.

Fabrica Arctic LNG 2 a reluat procesarea gazelor naturale în aprilie, deși la un ritm redus, potrivit Reuters. Anul acesta, cinci încărcături din cadrul proiectului au fost încărcate pe vase aflate sub sancțiuni. Un tren de producție a fost oprit anterior din cauza dificultăților de export cauzate de sancțiuni.

Acest proiect urma să aibă trei trenuri de procesare a GNL. Al treilea se află în faza de planificare, tehnologia urmând să fie furnizată de China. Washingtonul încearcă să determine Rusia să cumpere tehnologie americană în locul celei chineze, ca parte a unei strategii mai ample de a îndepărta China și de a slăbi relațiile dintre Beijing și Moscova, a declarat una dintre surse.

China și Rusia au încheiat un parteneriat strategic „fără limite” cu câteva zile înainte ca Putin să trimită trupe în Ucraina. Xi s-a întâlnit cu Putin de peste 40 de ori în ultimul deceniu, iar Putin a descris China ca fiind un aliat.

