Anunțul Rusiei în ziua negocierilor cu SUA. Care este poziția Kremlinului privind aderarea Ucrainei la UE și NATO

Rusia a recunoscut marţi, 18 februarie, ”dreptul suveran” al Ucrainei de a adera la Uniunea Europeană, dar nu la NATO, oaia neagră a Kremlinului, în timp ce Moscova şi Washingtonul operează o apropiere, în Arabia Saudită, sub privirile îngrijorate ale europenilor şi Kievului, relatează AFP.

”În ceea ce priveşte aderarea Ucrainei la UE, este vorba despre dreptul suveran al oricărei ţări”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov.

”Nimeni nu are dreptul să dicteze comportamentul altei ţări”, a adăugat el.

Însă ”este complet altceva atunci când este vorba despre securitate şi alianţe militare. Abordarea noastră aici este alta şi este binecunoscută”, a subliniat Peskov.

