UE și Ucraina nu vor accepta o pace impusă, avertizează un deputat PNL: Trump susține ”o dreptate injustă pentru agresor și nu pentru victimă”

Declarațiile președintelui american Donald Trump, care învinuiesc Ucraina pentru că războiul nu a fost încheiat de mult, au fost comparate cu „o dreptate injustă pentru agresor și nu pentru victimă” de deputatul PNL Alexandru Muraru. Negocierile între SUA și Rusia cu privire la o pace în Ucraina nu vor fi însă acceptate de Uniunea Europeană, spune liberalul.

„Astăzi am auzit: 'Oh, nu am fost invitaţi'. Ei bine, aţi fost acolo timp de trei ani, ar fi trebuit să-i puneţi capăt, nu ar fi trebuit să începeţi niciodată. Aţi fi putut face o înţelegere”, a reproşat Trump Kievului după întâlnirea dintre reprezentanții SUA și Rusia de marți, 18 februarie.

Liderul PNL Iași, Alexandru Muraru, spune că declarațiile lui Trump au fost șocante la nivel mondial.

”Declarațiile președintelui american au produs un șoc în lumea politică și în lumea diplomatică, bineînțeles, pentru că ele schimbă cu totul perspectiva, în sensul în care cauționează un soi de dreptate injustă pentru agresor și nu pentru victimă”, a explicat deputatul PNL Alexandru Muraru la RFI.

O pace negociată între SUA și Rusia pentru Ucraina, țară invadată de Moscova în 2022, nu este acceptabilă pentru Uniunea Europeană, spune liberalul.

„(Trebuie, n.r.) să înțelegem că Uniunea Europeană nu va putea accepta și cu atât mai mult Ucraina, o pace impusă, pentru că aceasta ar fi o victorie pentru Putin, care consideră că hotărârea sa de a nu se lăsa speriat de presiunea occidentală începe acum să conducă la un succes pe termen lung”, a mai spus Alexandru Muraru.

