Neputința lui Trump pusă la zid. Un general german dezvăluie singura strategie care îl oprește pe Putin

Neputința lui Trump privind lipsa presiunii asupra lui Putin este pusă la zid, ea putând avea consecințe dramatice în Europa, unde democrația este în pericol. Generalul german Alexander Sollfrank dezvăluie faptul că ”singurul motiv pentru care Putin s-ar opri este dacă este stopat”. Democrația și statul de drept european sunt în pericol, spune generalul, așa că Europa trebuie să ofere Ucrainei tot ce poate pentru a pune presiune pe Moscova, chiar dacă Trump nu o face.

În timp ce președintele Trump se pregătește să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin în următoarele săptămâni pentru a discuta un posibil armistițiu, un general german de rang înalt a avertizat că, dacă Rusia nu este oprită în Ucraina, democrația din Europa va fi în pericol, potrivit The New York Times.

Ads

„Singurul motiv pentru care Putin s-ar opri este dacă este stopat”, a declarat generalul-locotenent Alexander Sollfrank, iar asta necesită presiune. Miza în Ucraina este fundamentală, a spus el, „dacă vrem să ne păstrăm pacea și libertatea și vrem să ne păstrăm sistemele politice, democrațiile, pluralismul, structurile federale și tot ceea ce avem.”

Generalul Sollfrank este comandantul comandamentului forțelor comune ale armatei germane - forțele sale operaționale pe teren - iar Germania a fost cel mai mare susținător al Ucrainei în Europa. El a avut o funcție similară la NATO și a luptat anterior în Afganistan ca comandant al unei forțe de reacție rapidă care a cunoscut acțiuni serioase. El a vorbit într-un interviu acordat săptămâna trecută la sediul său din Berlin.

În timp ce Trump încearcă din nou să-l convingă pe Putin să obțină un armistițiu în Ucraina, pe care Rusia nu îl dorește fără concesii semnificative de teritorii din partea Ucrainei, generalul Sollfrank a declarat că realizările lumii postbelice sunt în pericol dacă Rusia ar prevala în Ucraina.

Ads

Perioada care a trecut de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial a văzut triumful în Germania și, mai larg, în Europa Centrală și de Est, al legii asupra puterii, a spus el. „Dacă Rusia are succes, atunci aceste realizări ale legii, ale dreptului asupra puterii, s-au încheiat”, a spus el. „Ar trebui să sprijinim Ucraina cu tot ce are nevoie”, a spus el, „cu tot ce are nevoie pentru a reduce presiunea rusească”.

În calitate de comandant militar non-politic, el nu a vrut să speculeze despre cum ar putea Trump să ajute în continuare acest proces sau despre cum ar putea afecta rachetele de croazieră americane Tomahawk războiul. Vineri, după ce a vorbit cu Putin cu o zi înainte, Trump a părut să se retragă în timpul întâlnirii cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe tema furnizării rachetelor Ucrainei. Refuzul lui Trump de a exercita până acum orice presiune asupra lui Putin a fost o temă a președinției sale, oricât de mult și-ar dori ca masacrele să înceteze.

Ads

Trump nu mai oferă ajutor financiar Ucrainei

Problema pentru europeni este că și-au asumat un angajament nelimitat de a sprijini Ucraina, fără o strategie proprie evidentă pentru a pune capăt războiului, cel puțin nu fără presiunea americană asupra Rusiei. Iar rușii, a spus generalul, deja „își reconstruiesc și reconstituie forțele terestre, chiar și în timp ce atacă Ucraina, și învață, de asemenea, constant”.

Pe teren, în Ucraina, există un impas efectiv pe linia frontului, niciuna dintre părți neputând câștiga mult teritoriu într-un război cu muniție grea și drone din ce în ce mai sofisticate. Ofensiva de vară a Rusiei a produs foarte puține câștiguri. În schimb, ambele părți încearcă să afecteze infrastructura civilă a celeilalte cu rachete și drone cu rază lungă de acțiune: pentru Rusia, centralele energetice și termice ale Ucrainei; pentru Ucraina, rafinăriile și conductele Rusiei.

„Războiul, desigur, este extrem de contingent, dar linia frontului rămâne destul de statică”, a declarat Franz-Stefan Gady, un analist militar care călătorește adesea pe frontul Ucrainei. „Nici forțele rusești, nici cele ucrainene nu sunt susceptibile de a realiza o străpungere în următoarele șase luni”, a spus el. „Rușii nu au capacitatea operațională de a profita de orice ruptură în linie, iar partea ucraineană duce lipsă de forță de luptă.”

Ads

Potrivit Ministerului Britanic al Apărării, Rusia a confiscat un teritoriu semnificativ mai mic de la Ucraina luna trecută decât în august, aproximativ 250 de kilometri pătrați (96,5 mile pătrate) comparativ cu 465 de kilometri pătrați, a declarat ministerul joia trecută.

Având în vedere că Donald Trump nu mai oferă ajutor financiar Ucrainei, ci doar oferă să vândă arme americane europenilor pentru a le furniza Kievului, europenii se luptă pentru bani. Cu excepția Germaniei, principalele țări europene au datorii mari și puțin spațiu în bugetele lor pentru cheltuieli suplimentare pentru Ucraina, în afară de ceea ce NATO le cere acum. Francezii au dificultăți în adoptarea oricărui buget.

Așadar, Comisia Europeană de la Bruxelles încearcă să conceapă modalități legale de a utiliza cele 220 de miliarde de euro (257 de miliarde de dolari) în active rusești blocate în Europa ca formă de garanție pentru un împrumut fără dobândă acordat Ucrainei - 140 de miliarde de euro (163 de miliarde de dolari) pentru apărare, a sugerat cancelarul german Friedrich Merz.

Ads