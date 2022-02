Premierul Nicolae Ciucă a verificat vineri seară, 25 februarie, stadiul pregătirilor pentru gestionarea măsurilor luate de autorităţi la frontiera cu Ucraina, în Vama Siret.

„Avem nevoie de foarte multă coordonare. Am putut să vedem lalolaltă atât asociații civice care s-au mobilizat și alături de celelalte instituții ale statului desfășoară activități pentru care cu adevărat merită să le mulțumim.

Am fost și am văzut pe stadionul din Siret locația unde se poate instala o tabără de corturi, există toate facilitățile și utilitățile necesare să poată să funcționeze.

Am văzut tineri, copii, oameni de toate vârstele care au venit, au fost voluntari, care se implică. Au arătat că le pasă și românii sunt în măsură să-și sprijine vecinul”, a declarat Ciucă.

Premierul a subliniat că, deși a văzut de-a lungul carierei sale de militar „nenumărate locuri” unde oamenii sufereau, a rămas impresionat de imaginile cu refugiații ucraineni.

”Nu m-aș fi așteptat să mai văd astfel de situații. De-a lungul carierei profesionale am văzut nenumărate locuri unde era foarte multă suferință, iar acum am văzut foarte multă suferință, oameni năpăstuiți de ororile razboiului”, a mai spus Ciucă.

Întrebat despre riscul unei crize a gazelor, în cazul în care Rusia va opri aprovizionarea, șeful guvernului a răspuns:

„Nu putem să nu facem analizele la fiecare minister de linie, acolo unde se produc consecințe. Am identificat soluțiile pentru data de după 1 aprilie, am discutat cu instituțiile care sunt responsabile de tot ceea ce înseamnă gaze și distribuția de gaze. Am fost asigurat și că dacă se oprește importul de gaze din Federația Rusă nu vom avea probleme.”

Premierul a fost însoțit de miniştrii Afacerilor Interne, Lucian Bode, Sănătăţii, Alexandru Rafila, Apărării, Vasile Dîncu, şeful DSU, Raed Arafat, şi preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur.

