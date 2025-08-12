Nicușor Dan ia parte miercuri la reuniunea țărilor care vor să ajute Ucraina. Summit-ul, organizat înainte de întâlnirea Trump-Putin din Alaska

Președintele Nicușor Dan ia parte, miercuri, 13 august, prin videoconferință, la un summit al țărilor care vor să ajute Ucraina. Anunțul a fost făcut marți, 12 august, de către Administrația Prezidențială.

”Președintele României, Nicușor Dan, va participa mâine, în format de videoconferință, la summit-ul Coalition of the Willing”, anunță Președinția.

Sursa citată a precizat că agenda completă va fi publicată în cursul zilei de miercuri.

Liderii europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenski intenționează să discute cu Donald Trump miercuri, 13 august, înainte de summitul din Alaska, pe fondul temerilor că Washingtonul, până acum principalul furnizor de arme al Ucrainei, ar putea dicta Kievului condiții de pace nefavorabile.

La inițiativa Germaniei, liderii europeni vor organiza miercuri o videoconferință înainte de cea cu președintele american Donald Trump.

Purtătorul de cuvânt al guvernului german a declarat luni că Zelenski și oficialii UE și NATO se vor alătura miercuri, la ora 14.00 CET (15.00 ora României), unei întâlniri virtuale găzduite de Berlin cu liderii Germaniei, Finlandei, Franței, Marii Britanii, Italiei și Poloniei.

Aceștia vor discuta opțiunile de creștere a presiunii asupra Rusiei, succesiunea pașilor într-un posibil proces de pace și viitorul teritoriilor ocupate de Rusia, precum și garanțiile de securitate pentru Ucraina, a declarat purtătorul de cuvânt.

