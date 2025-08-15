Nicușor Dan, pesimist înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska. "Fără sprijinul primit de Ucraina, azi am fi fost vecini cu Rusia"

Autor: Adrian Zia
Vineri, 15 August 2025, ora 16:15
451 citiri
Nicușor Dan, pesimist înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska. "Fără sprijinul primit de Ucraina, azi am fi fost vecini cu Rusia"
Președintele României, Nicușor Dan FOTO Hepta

Nicuşor Dan s-a declarat vineri, 15 august, "pesimist" înaintea Summitului din Alaska, unde se vor afla față în față liderii SUA și Rusia, Donald Trump şi Vladimir Putin. Președintele României a spus că, din păcate, nu a văzut "că Rusia şi-ar dori pacea".

Într-un interviu, pentru Antena 3 CNN, Nicuşor Dan a declarat că "nu ne putem aştepta, în mod pragmatic, ca Rusia să spună că se retrage din teritoriul ucrainean".

Apoi, el a subliniat că "fără tot sprijinul pe care toată lumea l-a dat Ucrainei, azi Rusia ar fi fost vecină cu România".

"E o întâlnire foarte importantă pentru toată Europa. După cum ştiţi, a fost discuţia europenilor şi a aliaţilor lor, Canada, Turcia, a participat foarte promiţător că la discuţia de alaltăieri a coaliţiei de voinţă, a participat şi Vance.

Deci lucrul bun este că Europa este aliniată cu SUA în demersul ăsta. Pe de altă parte, în tot ce a făcut până acum Rusia, nu am văzut că şi-ar dori pace şi de asta... eu mi-aş dori să avem o încetare a focului dar sunt oarecum pesimist dacă nu se va întâmpla. Rusia suferă economic în urma sancţiunilor pe care ţările occidentale le-au aplicat. E important să continuăm presiunea economică.

Noi am avut 80 de ani tratate internaţionale şi pace şi din cauza asta prosperitate. Nu ne putem aştepta în mod pragmatic ca Rusia care a intrat în teritoriul ucrainean, în urma acestei discuţii, să spună că se retrage, dar o încetare a focului ar fi binevenită pentru toată lumea.

Garanţii de securitate pentru teritoriul care a rămas ar fi foarte bine... cam ăsta este punctul la care suntem şi dacă, din nou, ar fi f important ca peste o săptămână, două, să avem o discuţie în care să fie şi Ucraina", a spus Nicuşor Dan pentru sursa citată.

Președintele României a mai spus că Rusia este "agresivă" cu toată Europa, și o face prin războaie hibride.

"Noi, din fericire, nu suntem vecini cu Rusia, dar avem un război hibrid pe care îl vedem şi nu-l vede doar România. L-am văzut în alegerile din Germania, îl vedem în Republica Moldova, cu atât mai puternic cu cât se apropie alegerile parlamentare de la sfârşit de septembrie. E clar că Rusia e agresivă cu Europa, încearcă să intervină în alegeri astfel încât să aibă nişte guvernări care să le fie apropiate.

Faptul că Ucraina rezistă, înseamnă că noi suntem mai departe de acest pericol şi asta e şi raţiunea pentru care România şi alte ţări europene au ajutat Ucraina.

Din fericire, pentru că multe ţări au conştientizat şi că multe ţări au contribuit mai mult decât România, Ucraina rezistă, economia Rusiei este sub mare presiune, deci nu se pune problema de pericol iminent pentru România în momentul acesta. Numai că, fără tot sprijinul pe care toată lumea l-a dat Ucrainei, azi Rusia ar fi fost vecină cu România", a punctat Nicuşor Dan.

Trump se întâlnește cu Putin în Alaska
"Contăm pe America". Mesajul lui Zelenski înaintea întâlnirii cruciale dintre Trump și Putin, din Alaska. "Este timpul să punem capăt războiului"
16:34 - "Contăm pe America". Mesajul lui Zelenski înaintea întâlnirii cruciale dintre Trump și Putin, din Alaska. "Este timpul să punem capăt războiului"
„Contăm pe America”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, înaintea întâlnirii cruciale de la Anchorage (Alaska), dintre președinții SUA și Rusia, Donald Trump și...
Opt posibile indicii privind starea de sănătate a președintelui Putin, în contextul întâlnirii din Alaska cu Trump
16:20 - Opt posibile indicii privind starea de sănătate a președintelui Putin, în contextul întâlnirii din Alaska cu Trump
Președintele rus Vladimir Putin urmează să participe la un summit istoric în Alaska alături de președintele american Donald Trump, într-un moment în care ipotezele privind starea sa de...
Nicușor Dan, pesimist înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska. "Fără sprijinul primit de Ucraina, azi am fi fost vecini cu Rusia"
16:15 - Nicușor Dan, pesimist înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska. "Fără sprijinul primit de Ucraina, azi am fi fost vecini cu Rusia"
Nicuşor Dan s-a declarat vineri, 15 august, "pesimist" înaintea Summitului din Alaska, unde se vor afla față în față liderii SUA și Rusia, Donald Trump şi Vladimir Putin. Președintele...
Donald Trump în timpul zborului către Alaska: „Putin voia toată Ucraina. Dacă nu eram eu președinte, o ocupa”
16:07 - Donald Trump în timpul zborului către Alaska: „Putin voia toată Ucraina. Dacă nu eram eu președinte, o ocupa”
Președintele Donald Trump se află în zbor spre Alaska, unde se va întâlni cu liderul Federației Ruse, Vladimir Putin, despre încetarea focului în Ucraina. Înainte de a se urca la bordul...
Tusk îi transmite lui Trump că Rusia a fost oprită din cuceriri într-o zi de 15 august. Premierul polonez invocă „Miracolul de pe Vistula” înaintea „Duelului de la Anchorage”
14:37 - Tusk îi transmite lui Trump că Rusia a fost oprită din cuceriri într-o zi de 15 august. Premierul polonez invocă „Miracolul de pe Vistula” înaintea „Duelului de la Anchorage”
Premierul Poloniei, Donald Tusk, invocă un eveniment istoric despre învingerea Rusiei, în contextul reuniunii dintre liderii SUA și Rusiei, din Alaska. Tusk susține că 15 august este o zi...
De ce întâlnirea Trump-Putin din Alaska nu este o nouă Ialta. „Trump este în fața unui eșec. Nu înțelege că va semna sfârșitul imperiului american”
14:08 - De ce întâlnirea Trump-Putin din Alaska nu este o nouă Ialta. „Trump este în fața unui eșec. Nu înțelege că va semna sfârșitul imperiului american”
Întreaga planetă așteaptă deznodământul întâlnirii dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, din Anchorage, Alaska, în contextul în care cele două...
Summitul Trump–Putin din Alaska, un test logistic și de securitate fără precedent pentru Secret Service
14:04 - Summitul Trump–Putin din Alaska, un test logistic și de securitate fără precedent pentru Secret Service
Anunțul președintelui american Donald Trump, făcut în urmă cu doar o săptămână, privind organizarea unei întâlniri directe cu liderul rus Vladimir Putin în Alaska, a declanșat o...
Rusia ar fi pregătită de un compromis cu Trump. „Nu suntem în măsură să refuzăm” SURSE
13:45 - Rusia ar fi pregătită de un compromis cu Trump. „Nu suntem în măsură să refuzăm” SURSE
Donald Trump și Vladimir Putin se reunesc, vineri, 15 august, în Alaska, concentrându-se pe eforturile președintelui american de a încheia un acord de armistițiu în Ucraina, dar cu o ofertă...
Ministrul Apărării, despre întâlnirea dintre Trump și Putin din Alaska: „Trebuie să ne asigurăm că Rusia nu va mai avea curajul să atace nicio țară”
13:30 - Ministrul Apărării, despre întâlnirea dintre Trump și Putin din Alaska: „Trebuie să ne asigurăm că Rusia nu va mai avea curajul să atace nicio țară”
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat că orice discuție despre pace „trebuie să fie cu Ucraina la masă, cu partenerii europeni la masă” vineri, 15 august, chiar...
Răspunsul marelui Garry Kasparov, după declarația lui Trump privind întâlnirea cu Putin: „Nu. În șah, jucătorii se află pe părți opuse, nu de aceeași parte.”
13:06 - Răspunsul marelui Garry Kasparov, după declarația lui Trump privind întâlnirea cu Putin: „Nu. În șah, jucătorii se află pe părți opuse, nu de aceeași parte.”
Marele șahist Garry Kasparov, un disident al regimului de la Moscova, a sancționat sarcastic comparația pe contul său de X, după ce președintele SUA, Donald Trump, a catalogat întâlnirea...
Înaintea summit-ului Trump-Putin, Rusia a lansat două rachete balistice Iskander și aproape 100 de drone asupra Ucrainei
12:46 - Înaintea summit-ului Trump-Putin, Rusia a lansat două rachete balistice Iskander și aproape 100 de drone asupra Ucrainei
În noaptea de 14 spre 15 august, forțele armate ruse au lansat un atac complex asupra Ucrainei, utilizând două rachete balistice de tip Iskander-M și 97 de drone de atac, inclusiv aparate de...
Vladimir Putin a făcut o oprire într-un oraș siberian înainte de întâlnirea cu Trump. Delegația rusă, cu ministrul de Externe în frunte, îl așteaptă în Alaska
12:36 - Vladimir Putin a făcut o oprire într-un oraș siberian înainte de întâlnirea cu Trump. Delegația rusă, cu ministrul de Externe în frunte, îl așteaptă în Alaska
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, împreună cu ambasadorul Rusiei în Statele Unite, Aleksandr Darciev, au ajuns în Alaska înaintea unui summit planificat între președintele american...
Câtă încredere au americanii în capacitatea lui Trump de a lua "decizii înțelepte" privind Ucraina SONDAJ
11:23 - Câtă încredere au americanii în capacitatea lui Trump de a lua "decizii înțelepte" privind Ucraina SONDAJ
Majoritatea americanilor nu au încredere în capacitatea decizională a președintelui Donald Trump în legătură cu războiul Rusia-Ucraina înainte de întâlnirea sa cu președintele rus...
Cancelarul Germaniei, îndemn pentru Putin, înainte de întâlnirea cu Trump: „Să trateze cu seriozitate discuţiile”
10:41 - Cancelarul Germaniei, îndemn pentru Putin, înainte de întâlnirea cu Trump: „Să trateze cu seriozitate discuţiile”
Cancelarul german Friedrich Merz l-a îndemnat pe președintele rus Vladimir Putin să intre în negocieri serioase cu președintele american Donald Trump la reuniunea care va avea loc vineri, 15...
Expert geopolitic, despre riscurile întâlnirii Trump-Putin, inclusiv pentru România: „O pace ar fi un interludiu pentru reînarmare și reluarea războiului”
09:58 - Expert geopolitic, despre riscurile întâlnirii Trump-Putin, inclusiv pentru România: „O pace ar fi un interludiu pentru reînarmare și reluarea războiului”
Expertul în geopolitică Alexandru Georgescu susține că o pace cu cedare de teritorii între Ucraina și Rusia nu ar fi decât „un interludiu” pentru continuarea conflictului. Acesta...
Summitul crucial a început cu stângul: Rusia și SUA nu s-au înțeles nici măcar la ora reuniunii Trump-Putin
09:27 - Summitul crucial a început cu stângul: Rusia și SUA nu s-au înțeles nici măcar la ora reuniunii Trump-Putin
SUA și Rusia se contrazic, cu puțin timp înainte de întâlnirea crucială dintre Donald Trump și Vladimir Putin, pe tema orei la care va avea loc reuniunea din Alaska. Conform unui anunț...
Summit Trump-Putin. Ce atitudine ar putea adopta liderul american la negocierile cu fostul agent KGB
07:47 - Summit Trump-Putin. Ce atitudine ar putea adopta liderul american la negocierile cu fostul agent KGB
Când președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin s-au întâlnit la Helsinki în 2018, cei doi au alarmat aliații SUA cu o întâlnire prietenoasă în care Trump i-a...
Trump, înainte de întâlnirea istorică cu Putin: „Nu se va pune cu mine”
07:25 - Trump, înainte de întâlnirea istorică cu Putin: „Nu se va pune cu mine”
Donald Trump dă asigurări joi, 14 august, că Vladimir Putin „nu se va pune cu mine”, la întâlnirea din Alaska, și repetă că obiectivul său este să-l implice pe Volodimir Zelenski,...
#razboi Ucraina, #summit alaska, #nicusor dan presedinte romania, #pesimism, #trump putin intalnire alaska 2025 , #stiri Nicusor Dan
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
15 august, Sfanta Maria Mare. Traditii si ce nu este bine sa faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifica Pastele verii
DigiSport.ro
Decizia luata de Politia Bacau, dupa "reglarea de conturi" care a facut inconjurul Romaniei
DigiSport.ro
Tatal pustiului bagat in spital de un campion la box a reactionat, dupa scenele brutale de la Bacau

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Nicușor Dan, pesimist înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska. "Fără sprijinul primit de Ucraina, azi am fi fost vecini cu Rusia"
  2. Președintele Nicușor Dan, acuzat de „un gest urât față de Armata României” de un fost ministru al Apărării: „Nu este un moft și nici un gest protocolar”
  3. Absența președintelui de la Ziua Marinei a stârnit controverse. Unde era de fapt Nicușor Dan VIDEO
  4. Liderul AUR George Simion anunță construcția unui centru social multifuncțional la Broșteni, ca „proiect pilot” pentru partid
  5. „Marinarii sunt cartea noastră de vizită”, spune premierul Ilie Bolojan. „Azi România e membru al NATO, iar acest lucru se datorează şi forţelor navale române”FOTO/VIDEO
  6. Președintele Nicușor Dan amintește de rolul Marinei în apărarea țării: „Regiunea Mării Negre are o importanță strategică”
  7. Năsui deplânge „economia muribundă” a României. Fostul ministru acuză „casta politică mufată la toate privilegiile plătite din banii contribuabililor”
  8. Cătălin Predoiu, mesaj de Ziua Marinei: „Securitatea la gurile Dunării are un rol esențial pentru menținerea păcii regionale” VIDEO
  9. Cum se ocupă un fotomodel din Dubai de cateringul din școlile din România. Firma cu legături în PSD care primește contracte de sute de milioane de euro
  10. George Simion, ironic la adresa premierului României: „Ilie, dovedește-ne că ești de-al nostru, fă-te că lucrezi”