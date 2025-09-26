Putin se gândește doar la cum să devină nemuritor, spune laureata Nobel Oleksandra Matviiciuk. „La procesul său voi lua cea mai frumoasă rochie, un ruj roșu, ca o învingătoare”

Oleksandra Matviiciuk, avocata pentru drepturile omului care a fondat și conduce Centrul pentru Libertăți Civile din Ucraina, organizația premiată în 2022 cu Nobelul pentru Pace, explică de ce războiul din Ucraina nu este doar o încercare de a cuceri teritorii pentru Vladimir Putin, ci un pas pentru ca el să devină „nemuritor” în istorie, drept cel care a reîntregit imperiul rus.

Matviiciuk avertizează, într-un interviu pentru HotNews, că Putin trebuie pedepsit pentru faptele sale, pentru că, în caz contrar, acest lucru îi va încuraja pe alți lideri autoritari din diferite părți ale globului să facă același lucru.

„Dar este o gândire foarte naivă să crezi că, atunci când Ucraina va renunța la o parte din teritoriile sale, Rusia se va opri. Putin a început un război pe scară largă nu doar pentru a ocupa Avdiivka sau Bahmut. Este foarte naiv să crezi că a pierdut sute de mii de soldați doar pentru a ocupa aceste mici orașe ucrainene. Sunt sigură că majoritatea oamenilor, inclusiv din România, nu pot găsi Avdiivka sau Bahmut pe hartă, deoarece nu sunt orașe foarte cunoscute”, spune Matviiciuk.

Avocata avertizează că Putin a început un război de amploare pentru că vrea să ocupe și să distrugă întreaga țară.

„El vede Ucraina ca pe o punte către Europa. Logica lui este istorică. El visează la moștenirea sa. Și fiind un om destul de bătrân, vrea să restabilească cu forța imperiul rus. De aceea este evident că, dacă nu reușim să-l oprim pe Putin în Ucraina, el va merge mai departe și va ataca alte țări europene”, spune aceasta.

Matviiciuk acuză Rusia că provoacă în mod deliberat suferințe imense populației civile pentru a înfrânge rezistența oamenilor.

„Când a început războiul pe scară largă, ne-am unit eforturile cu zeci de organizații din diferite regiuni. Am construit o rețea națională de documentare locală. Am acoperit întreaga țară, inclusiv teritoriile ocupate. Și, lucrând împreună, am documentat în comun, numai în ultimii ani de război pe scară largă, peste 89.000 de episoade de crime de război. Și aceasta este o cantitate uriașă, dar doar vârful aisbergului. Rusia folosește crimele de război ca metodă de luptă”, mai spune avocata.

„Vreau să-l văd pe Putin la Haga”

Avocata susține că Putin trebuie pedepsit pentru crimele comise de Rusia în Ucraina, în special pentru descurajarea altor lideri autoritari să facă ceea ce a făcut liderul de la Kremlin.

„Și vreau să-l văd pe Putin la Haga. Știu din istoria omenirii că regimurile autoritare s-au prăbușit, iar liderii lor, care se considerau de neatins, au ajuns în fața justiției. Și mai știu că speranța nu este convingerea că totul va fi bine, ci înțelegerea profundă că toate eforturile noastre au o semnificație enormă. Iar acest război, războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, nu este doar un război între două state. Este un război între două sisteme, autoritarismul și democrația”, mai declară Matviiciuk.

Aceasta adaugă că Putin nu luptă doar pentru a lichida Ucraina, ci pentru dreptul la impunitate, pentru a înlocui ordinea internațională existentă cu o ordine în care statele puternice dictează regulile jocului celorlalte.

„El vrea să convingă că Rusia, cu arme nucleare și un potențial militar puternic, poate face orice dorește și chiar poate schimba cu forța granițele recunoscute internațional. Și dacă Putin va reuși și nu va fi pedepsit, acest lucru îi va încuraja pe alți lideri autoritari din diferite părți ale globului să facă același lucru. Pentru că, dacă Rusia poate face astfel de lucruri, de ce nu ar putea și alții? Așadar, aceasta este o bătălie mult mai mare decât un simplu război între două state. Acest război va defini viitorul nostru comun”, mai spune avocata.

Întrebată ce va face în sala de judecată la un potențial proces împotriva lui Vladimir Putin, avocata a precizat că își va îndeplini datoria legală.

„Când voi fi într-o sală de judecată ca reprezentant al victimelor, voi avea un set standard de întrebări pe care le voi adresa, pentru a-mi îndeplini datoria legală ca avocat. Dar vreau să-l văd în această sală de judecată. Îmi imaginez cum va fi. Voi lua cea mai frumoasă rochie, un ruj roșu și voi apărea ca o învingătoare. Pentru că toți acești lideri autoritari care se prefac că sunt mari au sfârșit mizerabil când și-au pierdut puterea și au apărut în fața instanței. Așa că nici nu am nevoie de răspunsul lui. Vreau să-l văd acolo”, mai spune Matviiciuk.

„Majoritatea rușilor cred că au dreptul legitim de a invada alte țări”

Aceasta subliniază însă că războiul din Ucraina nu mai este doar războiul unui singur om, Putin, ci a devenit războiul națiunii ruse.

„Din păcate, majoritatea rușilor și-au susținut guvernul. (...) Și majoritatea rușilor s-au lipsit voluntar de responsabilitate și au început să gândească: „Trebuie să-l susținem pe țarul rus, orice ar vrea el. Este bine pentru noi. Suntem oameni obișnuiți. Nu este datoria noastră să gândim. Trebuie doar să îndeplinim ordinele” și așa mai departe”, declară avocata.

Matviiciuk susține că „majoritatea rușilor, din păcate, cred cu adevărat că au dreptul legitim de a invada alte țări, de a ucide oameni acolo, de a le distruge identitatea, de a le fura copiii și de a le spune că aceasta este pământul rus și că trebuie să fie reeducați ca ruși sau vor fi uciși. Ei cred, literalmente, că pot avea drepturi legitime pentru că nu au fost niciodată pedepsiți. Pentru că impunitatea este cheia”, subliniază aceasta.

Fondatoarea Centrului pentru Libertăți Civile din Ucraina subliniază că acest război a schimbat societatea rusă.

„Schimbările sunt fundamentale. Societatea rusă este extrem de militarizată. 40% din bugetul rus este alocat cheltuielilor militare, iar acestea sunt doar cifrele oficiale. Războiul a devenit profitabil pentru oameni”, consideră avocata.

Matviiciuk declară că singurul interes al lui Putin este modul în care va fi scris numele său în istorie mondială.

„Dar Putin are o logică istorică, nu una de afaceri. Îl interesează doar cum va fi scris numele său în istoria mondială. Nu-i pasă de viețile omenești. Aceasta este cea mai ieftină resursă pentru statul rus. Este deja bogat și nu are nevoie de mai mulți bani. Se gândește doar la cum să devină nemuritor prin restaurarea imperiului rus. Vă amintiți cuvintele lui? El a spus că prăbușirea Uniunii Sovietice a fost cea mai mare catastrofă geopolitică din secolul trecut. Așa că a decis că obiectivul său istoric este să o restaureze. Și de aceea, când folosești instrumente din logica afacerilor, nu înțelegi că Putin are o logică istorică. Și nu vei reuși niciodată să oprești acest război”, mai declară aceasta.

