328 de parlamentari din Duma de Stat și 40 de firme intră în următoarea rundă de sancțiuni decretate de SUA împotriva Rusiei

Statele Unite ale Americii urmează să anunțe joi, 24 martie, o serie de noi sancțiuni împotriva Rusiei care vizează 328 de membri ai Dumei de Stat de la Moscova şi peste 40 de companii ruseşti din domeniul apărării, conform unui înalt oficial al administrației Biden, citat de CNN.

Oficialul a adăugat că UE şi G7 vor anunţa, de asemenea, o nouă iniţiativă ”creată pentru a preveni evitarea” sancţiunilor.

Întrebat de un reporter CNN ce va presupune iniţiativa de evitare a sancţiunilor, înaltul oficial a spus că va reduce, parţial, capacitatea Băncii Centrale a Rusiei de a desfăşura rezerve internaţionale. Oficialul american a clarificat că orice tranzacţie care implică aur este interzisă, măsură menită să împiedice aprecierea rublei.

NEWS from Brussels: U.S. announces sanctions on 328 Duma members, 40+ Russian defense firms and elites. G-7 nations agree to block transactions w/ Russian central bank in gold to prevent it from propping up the ruble

