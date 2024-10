Alertă aeriană în mai multe locuri din Peninsula Crimeea. Podul Kerci a fost acoperit cu o perdea de fum FOTO

Explozii și operațiuni de apărare aeriană au fost raportate în mai multe orașe din Crimeea. Sevastopol a fost atacat, iar podul Crimeei a fost blocat și camuflat cu o perdea de fum, scrie focus.ua.

Joi, 17 octombrie, a fost emisă o alertă de rachete în Sevastopol la ora 15:07, au raportat de canalele locale Telegram. Ulterior s-a aflat despre posibile lansări de rachete, probabil Storm Shadow.

„Ora estimată de apropiere de Crimeea este 15:15”, se arată în mesaj. Guvernatorul numit de Moscova al orașului Sevastopol a declarat alertă de raid aerian. Transportul public a fost imediat suspendat în oraș. La ora 15:15, sistemele de apărare antiaeriană funcționau în oraș. La ora 15:16, localnicii au raportat explozii.

„Un atac masiv cu drone asupra Sevastopolului are loc chiar acum”, au scris unii pe rețelele sociale.

⚡️ JUST IN: A smoke screen has been thrown over the Crimean bridge

Explosions are heard in Dzhankoy, local Telegram channels say. An air alert has been declared in Sevastopol. pic.twitter.com/6bew8odHJO