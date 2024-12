Un nou schimb de prizonieri între Ucraina și Rusia. 300 de oameni au fost eliberați în total FOTO VIDEO

Ministerul rus al Apărării a anunţat luni că 150 de militari ruşi au fost repatriaţi din Ucraina, unde fuseseră luaţi prizonieri de forţele ucrainene, în urma negocierilor mediate de Emiratele Arabe Unite. În schimbul lor, Moscova a eliberat, la rândul ei, 150 de prizonieri de război ucraineni, relatează agenţia TASS.

„La 30 decembrie, ca urmare a procesului de negociere, 150 de militari ruşi au fost returnaţi de pe teritoriul controlat de regimul de la Kiev. În schimb, au fost predaţi 150 de prizonieri de război ai AFU (forţele armate ucrainene - n.r.)”, a anunţat Ministerul rus al Apărării, care precizează că în prezent, toţi militarii ruşi se află pe teritoriul Republicii Belarus, unde li se oferă asistenţa psihologică şi medicală necesară, precum şi posibilitatea de a-şi contacta rudele.

„Toţi militarii eliberaţi vor fi trimişi în Federaţia Rusă pentru tratament şi reabilitare în instituţiile medicale ale Ministerului rus al Apărării”, a informat Ministerul rus al Apărării.

Potrivit Moscovei, schimbul de prizonieri a fost mediat de Emiratele Arabe Unite.

