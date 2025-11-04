Noua armă a Kievului care lovește ținte din spatele liniilor rusești VIDEO

Într-o noapte marcată de tăcere controlată și explozii precise, forțele speciale „Alfa” ale Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au desfășurat o operațiune de lovituri țintite asupra pozițiilor ruse din teritoriile ocupate.

Potrivit SBU, unitățile „Alfa” au efectuat mai multe atacuri de precizie asupra unor obiective logistice, depozite de echipamente și concentrări de personal ale forțelor ruse.

Operațiunea vine în contextul în care Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii și civililor din Ucraina, iar Kievul răspunde prin lovituri asupra instalațiilor militare din Rusia și din zonele ocupate.

Atacuri nocturne cu drone FP-2

„Loviturile au fost efectuate cu drone FP-2, echipate cu focoase de 105 kilograme”, a precizat agenția. Țintele au inclus puncte logistice cheie și zone în care erau staționate echipamente folosite pentru redistribuirea trupelor ruse.

Imaginile publicate de SBU arată explozii concentrate în mai multe locații din spatele frontului, indicând o planificare atentă și coordonare cu alte unități de informații.

FP-2 — un nou pas în evoluția apărării ucrainene

FP-2 este o dronă de atac dezvoltată de compania ucraineană Fire Point și prezentată public la începutul lunii septembrie. Construită pe baza modelului anterior FP-1, noua versiune are o încărcătură explozivă mai mare, dar o rază de acțiune de aproximativ 200 de kilometri, comparativ cu 1.400 de kilometri pentru predecesorul său.

Prețul unui aparat FP-2 este estimat la circa 55.000 de dolari — o soluție considerată relativ accesibilă pentru un sistem de atac de înaltă precizie.

Demonstrând utilizarea FP-2, Ucraina transmite că poate răspunde eficient atacurilor asupra teritoriului său și că își adaptează rapid capacitățile de apărare.

Experții militari subliniază că apariția unor drone de acest tip marchează o schimbare de paradigmă pe câmpul de luptă, unde soluțiile tehnologice mai ieftine, dar eficiente, pot influența logistica și tacticile armatei ruse.

„Ucraina arată că își extinde constant arsenalul și că este pregătită să folosească toate mijloacele disponibile pentru a neutraliza amenințările”, a transmis Serviciul de Securitate al Ucrainei.

