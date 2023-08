Noua spaimă a rușilor pe frontul din Ucraina. Cum arată dronele maritime care au scufundat nava Admiral Makarov

Pentru a lupta contra Rusia în apele Mării Negre, armata ucraineană a dezvoltat drone maritime, scrie La Libre.

Păstrate de armata ucraineană într-un loc secret, pe malul unui lac, aceste drone kamikaze, echipate cu 300 de kilograme de explozibil, sunt testate de forţele ucrainene. Scopul lor este de a lovi flota rusă. CNN a fost primul post care a vizitat această bază navală ucraineană.

Aceste drone, care arată ca nişte canoe, sunt controlate de la distanţă de soldaţii ucraineni. Ele navighează pe suprafaţa apei, au o rază de acţiune de 800 de kilometri şi se pot deplasa cu 80 km/h.

We got an exclusive look at Ukraine's latest sea drone, used to attack Russia in the Black Sea. Fast, nimble and packed with 100s of kg of explosives. Naval drones just hit the Kerch Bridge and they say the drones are limiting the Black Sea Fleet's movements. pic.twitter.com/Rmm2RRZxoF