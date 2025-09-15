Câți soldați a pierdut Rusia de la începutul invaziei din 2022. Bilanțul făcut public de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei

Autor: Maria Popa
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 10:30
1387 citiri
Câți soldați a pierdut Rusia de la începutul invaziei din 2022. Bilanțul făcut public de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei
Soldați rușit Foto: Captură video YouTube/Omega Sirius

Rusia a pierdut aproximativ 1.095.520 de soldați în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat luni, 15 septembrie, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Numărul include 910 victime în rândul forțelor ruse în ultima zi.

Conform raportului, Rusia a pierdut, de asemenea, 11.184 de tancuri, 23.269 de vehicule blindate de luptă, 61.698 de vehicule și rezervoare de combustibil, 32.784 de sisteme de artilerie, 1.488 de sisteme de lansare multiplă a rachetelor, 1.217 sisteme de apărare aeriană, 422 de avioane, 341 de elicoptere, 59.409 drone, 28 de nave și bărci și un submarin.

Progresul forțelor ucrainene

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat, duminică seară, 14 septembrie, că forțele ucrainene au avansat în sectoarele de frontieră din nordul regiunii Sumî, o zonă în care trupele ruse încearcă de luni de zile să-și consolideze pozițiile.

Zelenski a afirmat că forțele Moscovei au suferit pierderi semnificative în regiunile Donețk și Harkov, de-a lungul frontului de 1.000 de kilometri.

„Există rezultate bune în zonele de frontieră din regiunea Sumî”, a declarat Zelenski, citându-l pe comandantul suprem Oleksandr Syrskyi. „Unitățile noastre continuă să avanseze în direcția frontierei de stat a Ucrainei”.

