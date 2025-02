În mijlocul războiului, copiii rabinilor-șefi ai Rusiei și Odesei s-au căsătorit în Israel, prilej pentru canalele de propagandă rusești să susțină că acest eveniment este o dovadă a legăturilor culturale adânci care continuă să existe între cele două țări, în timp ce media din Ucraina consideră că este vorba doar despre o alegere personală a cuplului.

Rivka, fiica rabinului șef al Rusiei, Berl Lazar, s-a căsătorit cu Sholom Wolf, fiul rabinului șef din Odesa și sudul Ucrainei, Avraham Wolf, pe 12 februarie 2025, a relatat presa rusă.

‼️🚨🇮🇱 The son of the Chief-Rabbi of Odessa (🇺🇦), & the daughter of the Chief-Rabbi of Russia (🇷🇺) just got married in a West Bank occupied settlement city of Ma'ale Adumim (🇵🇸).

While Russians & Palestinians die on the frontlines, the Rabbis celebrate - they are safe from war. pic.twitter.com/DlKSR5aeU1