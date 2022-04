Un cuplu ucrainean a decis să nu mai aștepte sfârșitul războiului și s-a căsătorit în mijlocul dărâmurilor și molozului din Harkov, al doilea oraș ca mărime al țării.

Deși, în ultimele zile, armata rusă s-a retras din unele părți ale Ucrainei, în orașul Karkov, aflat în nord-estul țării, mai au loc bombardamente.

Asistenta Anastasia Grachova și medicul Anton Sokolov, care distribuie medicamente persoanelor nevoiașe din oraș, s-au căsătorit într-o stație de metrou, potrivit BBC.

Printre participanții la nuntă a fost și localnica Maria Avdeeva, director de cercetare la Asociația de experți europeni.

Anton and Anastasia have no plans to go on a honeymoon anytime soon. One day, they want to go somewhere with a beach and palm trees. Before that happens, there is a war to win, and brutal days ahead. But yesterday, there was hope, and beauty, and love inside the ugliness. pic.twitter.com/4WNT42KfiE