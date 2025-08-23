O enclavă rusească de pe teritoriul NATO, izolată și părăsită: „Chiar și rușii de aici vor să plece”

Enclava rusească din arhipelagul Svalbard, teritoriu norvegian situat în Cercul Polar, se confruntă cu un proces accelerat de depopulare și izolare, în contextul războiului din Ucraina și al deteriorării relațiilor dintre Moscova și Occident. Potrivit The Economist, citat de Hotnews, Barentsburg, cel de-al doilea oraș ca mărime din Svalbard și principala așezare rusească, a ajuns să fie evitat chiar și de propriii locuitori.

O enclavă în declin

Barentsburg număra odinioară aproape 2.000 de locuitori, însă populația a scăzut la circa 340. Mina de cărbune care susținea comunitatea a devenit neprofitabilă, iar combustibilul extras – de slabă calitate – este ars local, poluând ghețarii din jur. Ucrainenii care lucrau acolo au plecat în mare parte, la fel ca mulți dintre rușii critici față de regimul de la Moscova.

Unii dintre aceștia s-au mutat la Longyearbyen, capitala norvegiană a arhipelagului, situată la doar 40 de kilometri distanță. O femeie sosită recent din Moscova, angajată în turism, a mărturisit că este „disperată să plece”, în timp ce un alt rus spune că se află „prins pe insulă fără pașaport” și că nu se va mai întoarce niciodată în Rusia.

Tensiuni și suspiciuni

Tensiunile au crescut după ce, în urmă cu trei ani, nave de pescuit rusești au sabotat un cablu de comunicații către Norvegia continentală. În martie, Moscova a acuzat Oslo că a încălcat tratatul privind Svalbard, acuzând desfășurarea de „activități militare” în regiune.

Chiar și vizitele în enclava rusească au devenit riscante. Ruși din Longyearbyen care au mers anul trecut la Barentsburg pentru a vota la prezidențiale spun că au fost percheziționați și obligați să voteze sub supravegherea oficialilor locali.

Guvernatorul norvegian al insulelor, Lars Fause, afirmă că „nu există tensiuni directe”, dar autoritățile recomandă turiștilor să evite Barentsburg și Pyramiden.

Relații mai reci decât în Războiul Rece

Primarul din Longyearbyen, Terje Aunevik, observă că relațiile dintre comunitățile norvegiană și rusă s-au degradat accentuat: locuitorii nu mai participă la sărbătorile naționale reciproc, iar paradele rusești au devenit „mai militariste” și marcate de simboluri identitare, precum crucile ortodoxe din lemn.

Astfel, în timp ce tensiunile geopolitice cresc, enclavele rusești din Svalbard par să se afunde într-o izolare fără precedent, chiar și față de propria diasporă.

