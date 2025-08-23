O enclavă rusească de pe teritoriul NATO, izolată și părăsită: „Chiar și rușii de aici vor să plece”

Autor: Monica Vasilescu
Sambata, 23 August 2025, ora 07:57
940 citiri
O enclavă rusească de pe teritoriul NATO, izolată și părăsită: „Chiar și rușii de aici vor să plece”
Orașul Barentsburg FOTO: Hepta

Enclava rusească din arhipelagul Svalbard, teritoriu norvegian situat în Cercul Polar, se confruntă cu un proces accelerat de depopulare și izolare, în contextul războiului din Ucraina și al deteriorării relațiilor dintre Moscova și Occident. Potrivit The Economist, citat de Hotnews, Barentsburg, cel de-al doilea oraș ca mărime din Svalbard și principala așezare rusească, a ajuns să fie evitat chiar și de propriii locuitori.

O enclavă în declin

Barentsburg număra odinioară aproape 2.000 de locuitori, însă populația a scăzut la circa 340. Mina de cărbune care susținea comunitatea a devenit neprofitabilă, iar combustibilul extras – de slabă calitate – este ars local, poluând ghețarii din jur. Ucrainenii care lucrau acolo au plecat în mare parte, la fel ca mulți dintre rușii critici față de regimul de la Moscova.

Unii dintre aceștia s-au mutat la Longyearbyen, capitala norvegiană a arhipelagului, situată la doar 40 de kilometri distanță. O femeie sosită recent din Moscova, angajată în turism, a mărturisit că este „disperată să plece”, în timp ce un alt rus spune că se află „prins pe insulă fără pașaport” și că nu se va mai întoarce niciodată în Rusia.

Tensiuni și suspiciuni

Tensiunile au crescut după ce, în urmă cu trei ani, nave de pescuit rusești au sabotat un cablu de comunicații către Norvegia continentală. În martie, Moscova a acuzat Oslo că a încălcat tratatul privind Svalbard, acuzând desfășurarea de „activități militare” în regiune.

Chiar și vizitele în enclava rusească au devenit riscante. Ruși din Longyearbyen care au mers anul trecut la Barentsburg pentru a vota la prezidențiale spun că au fost percheziționați și obligați să voteze sub supravegherea oficialilor locali.

Guvernatorul norvegian al insulelor, Lars Fause, afirmă că „nu există tensiuni directe”, dar autoritățile recomandă turiștilor să evite Barentsburg și Pyramiden.

Relații mai reci decât în Războiul Rece

Primarul din Longyearbyen, Terje Aunevik, observă că relațiile dintre comunitățile norvegiană și rusă s-au degradat accentuat: locuitorii nu mai participă la sărbătorile naționale reciproc, iar paradele rusești au devenit „mai militariste” și marcate de simboluri identitare, precum crucile ortodoxe din lemn.

Astfel, în timp ce tensiunile geopolitice cresc, enclavele rusești din Svalbard par să se afunde într-o izolare fără precedent, chiar și față de propria diasporă.

Lituania stabilește o zonă de interdicție aeriană de-a lungul graniței cu Belarus, după ce multiple drone rusești i-au încălcat spațiul aerian
Lituania stabilește o zonă de interdicție aeriană de-a lungul graniței cu Belarus, după ce multiple drone rusești i-au încălcat spațiul aerian
Lituania este al doilea membru NATO care declară o zonă de interdicție aeriană de-a lungul graniței în luna august, ca răspuns la amenințarea dronelor rusești. Autoritățile de la Vilnius...
Dacă în NATO nu poate intra, „procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană trebuie să avanseze”. Anunțul președintelui Consiliului European
Dacă în NATO nu poate intra, „procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană trebuie să avanseze”. Anunțul președintelui Consiliului European
Procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană trebuie să avanseze și Europa trebuie să fie parte a oricăror negocieri de pace, alături de Ucraina, Rusia și SUA, întrucât este în joc...
#razboi Ucraina, #enclava, #NATO, #rusi , #Rusia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A dezvaluit in direct ce nume i-ar fi pus Ianis Hagi baiatului sau: "Stiti cum o sa-l cheme?"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A dezvaluit in direct ce nume i-ar fi pus Ianis Hagi baiatului sau: "Stiti cum o sa-l cheme?"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O enclavă rusească de pe teritoriul NATO, izolată și părăsită: „Chiar și rușii de aici vor să plece”
  2. Mai sunt speranțe de pace? Trump amenință din nou Rusia cu sancțiuni: „Vor fi tarife enorme. Sau nu facem nimic și spunem că este lupta voastră.”
  3. Două persoane s-au înecat în Lacul Snagov. Au fost surprinse de furtună în timp ce se plimbau cu o ambarcațiune
  4. Concluziile trase de un psiholog român, după întâlnirea lui Trump cu Putin: „Asta va fi cea mai mare surpriză, peste 50 de ani”
  5. Grav accident rutier în SUA, soldat cu morți și răniți. Un autocar cu 50 de oameni la bord, care venea de la Cascada Niagara, s-a răsturnat
  6. Furtuna a produs ravagii în România, vineri seară. Un tânăr de 18 ani a murit strivit de un acoperiș smuls de vânt
  7. „Rusia nu este dușmanul meu”. Noua campanie de propagandă a Kremlinului ajunge în România
  8. Românii se reprofesionalizează. 4 domenii recomandate de un expert HR: „E o necesitate pentru a rămâne relevant pe piața muncii”
  9. Rusia schimbă comanda militară a forțelor din apropierea graniței cu Ucraina. Generalul Evgheni Nikiforov preia conducerea grupării „Nord”
  10. Inteligența artificială și nota de plată pentru mediu. Google dezvăluie consumul de energie, apă și emisii de carbon generate de Gemini