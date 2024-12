Oamenii din interiorul Kremlinului dezvăluie planul secret al lui Vladimir Putin de a-l manipula pe președintele ales american Donald Trump. Cel mai important propagandist al Rusiei, șefa postului de televiziune Russia Today (RT), Margarita Simonian a spus că Putin are o influență irezistibilă asupra lui Trump și va obține rezultatul dorit, dacă cei doi lideri se vor întâlni față în față, ca la Helsinki.

Margarita Simonian, o propagandistă decorată de la televiziunea rusă de stat și un cunoscător al Kremlinului, a dezvăluit nu numai speranțele și visele Rusiei cu privire la al doilea mandat al lui Donald Trump, ci și strategia Moscovei pentru a-l atrage, potrivit The Daily Beast.

Șefa RT este convinsă că o întâlnire personală între Trump și Putin va inversa complet cursul urmat de administrația Biden, inclusiv sancțiunile care au interzis rețeaua sa TV de propagandă de pe undele americane. În cadrul emisiunii The Right To Know, Simonian a prezis că viitoarea administrație Trump va încerca să stabilească relații bune cu Rusia și să ridice mai multe sancțiuni. Potrivit acesteia, RT are motive întemeiate să creadă că, sub Trump, va reveni pe rețelele de cablu americane.

Simonian a explicat că interdicția i-a costat locurile de muncă pe mulți americani și că numai acest lucru ar trebui să-l determine pe Trump să revină asupra deciziei. Ea a remarcat: „Aceștia sunt cetățeni americani și nu imigranții care îl irită pe Trump. Aceștia sunt americani adevărați cu valori reale pe care Trump și Elon Musk le apără”.

Șefa RT și-a exprimat convingerea că această „explicație” simplistă ar trebui să fie suficientă pentru ca viitoarea administrație să ridice sancțiunile împotriva primei televiziuni de stat din Rusia. Simonian a declarat: „Cred că nu există nicio șansă ca Trump să nu înțeleagă acest lucru - și dacă nu înțelege, este doar pentru că cuvântul nu a ajuns încă la el, caz în care ne vom asigura că o va face”.

În același timp, Simonian a recunoscut că visează ca Rusia să devină mai asemănătoare Chinei în ceea ce privește cenzura guvernamentală totalitară care va permite Moscovei să controleze spațiul său informațional intern, interzicând în același timp accesul la Google, YouTube și alte platforme străine din Rusia.

Simonian a luat în derâdere promisiunea lui Trump de a obține pacea în Ucraina în 24 de ore și a ridicat din umeri la interesul său pentru un acord de pace ca parte integrantă a politicii americane. Ea a comparat nivelul intelectual al politicienilor americani cu cel al celor de la grădinițele sovietice și a atribuit dezacordurile lor unei răutăți copilărești. Simonian a reflectat: „Dacă Biden este pentru război, atunci Trump este pentru pace. Altfel, cum se va diferenția?”

Simonian și alți propagandiști proeminenți ai televiziunii de stat nu sunt impresionați de propunerile presupuse a fi prezentate de echipa lui Trump. Ideea unor forțe europene de menținere a păcii care ar monitoriza o eventuală încetare a focului a iritat elitele la Moscova, determinându-l pe prezentatorul televiziunii de stat Vladimir Soloviov să le amenințe în avans: „Vă vom ucide pe toți”.

Potrivit experților televiziunii de stat, Rusia rămâne dezinteresată de orice acord de pace care nu ar implica capitularea necondiționată a Ucrainei.

Lăsând la o parte propunerile de pace, alegerea cabinetului Trump continuă să entuziasmeze purtătorii de cuvânt ai lui Putin. Simonian a remarcat: „Aș fi de acord cu majoritatea celor spuse de [Vivek] Ramaswamy”. Ea a recunoscut cu ușurință: „Acești oameni care sunt anunțați ca potențiali membri ai echipei sale ne aduc cu siguranță multă bucurie. Majoritatea acestor oameni sunt invitați permanenți ai emisiunilor RT”.

”Până când RT a fost închisă, ei au fost invitații noștri constanți. De exemplu, Tulsi Gabbard, care continuă să fie hărțuită în legătură cu acest lucru chiar acum: Ah, tu iubești RT, ai împărtășit constant clipurile lor, ai mers constant acolo. Ei bine, ea a venit la noi tot timpul, este adevărat. Nu este ceva ce poți ascunde - și ea nu este singura”.

Mulți propagandiști și experți proeminenți anticipează cu nerăbdare sosirea iminentă a lui Trump. Experții de la emisiunea lui Vladimir Soloviov, The Evening With Vladimir Soloviov, au îndemnat Kremlinul să nu retragă trupele ruse din Siria. Chiar și această situație este de așteptat să se schimbe în favoarea Rusiei sub Trump. Experții ruși au prezis că, sub noua administrație americană, „viața va deveni mai ușoară, semnificativ mai ușoară”.

În general, șefa RT a raportat că potențialii numiți de Trump o umplu de optimism. Simonian se laudă cu capacitatea sa de a prezice viitorul folosind logica. Ea a povestit că a prezis un mare război între Rusia și Ucraina în decembrie 2021 și că ulterior a colectat mai multe sticle de șampanie de la toți cei care au pariat împotriva premoniției sale - care ar fi putut fi stimulată de legăturile sale strânse cu Kremlinul. Jurnalistul Maxim Yusin a remarcat: „Se datorează fie logicii dumneavoastră, fie surselor de informații fiabile - poate amândurora”.

