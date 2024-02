Cum îi mângâie FSB ego-ul lui Putin: cel puțin 12 fizicieni de calibru arestați pentru a-l amăgi că rachetele rusești sunt cele mai bune din lume

Șefi din Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei au orchestrat arestarea pentru acuzații de trădare a cel puțin 12 fizicieni. Oamenii de știință au început să fie încarcerați în masă după ce Putin a început să se laude cu armele hipersonice rusești.

Fizicienii, arestați progresiv în ultimii șase ani, sunt acuzați că au transmis secrete despre rachetele rusești în străinătate. Cu toate acestea, niciunul nu era implicat direct în dezvoltarea armelor, ci în știința fundamentală împreună cu parteneri străini, spun colegii lor, într-o investigație publicată de BBC News Russia.

FSB a început să monitorizeze îndeaproape specialiștii în acest domeniu după 2018. S-a întâmplat imediat după ce Putin a declarat că rachetele hipersonice dezvoltate de Rusia "sunt fără precedent la nivel mondial". Capul de listă este reprezentat de "Kinjal" (Pumnal), rachete pe care forțele ruse le-au folosit în mod regulat în invazia lor pe scară largă a Ucrainei pentru a lovi infrastructura din orașe.

În martie 2018, Putin s-a lăudat în fața parlamentarilor ruși cu programul de rachete hipersonice al Moscovei. El a descris programul dezvoltat drept producător de „super-arme”, sunt mai rapide și mai agile decât cele standard și mai greu de interceptat pentru sistemele de apărare antirachetă.

Cu toate acestea, cea mai vagă conexiune a cercetătorilor ruși cu programul prezentat de Putin pare să prezinte un risc ridicat pentru viețile personale.

Cei arestați la ordinul lui Putin lucrau la Institutul Central de Cercetare în Inginerie Mecanică (TsNIIMash), în regiunea Moscova; Institutul Central Aerohidrodinamic (TsAGI) din capitala Rusiei; precum și la Institutul de Mecanică Teoretică și Aplicată Khristianovich (ITPM) din Siberia.

Directorul ITPM, Alexander Shiplyuk, și cercetătorii Anatoly Maslov și Valery Zvegintsev au fost arestați în mai 2023, acuzați că au transmis secrete Chinei.

