Imagini cutremurătoare cu dezastrul produs de armata rusă în orașul ucrainean Mariupol au apărut pe rețelele sociale. Scenele arată drama prin care trec locuitorii care fac eforturi uriașe să rămână în viață.

Un locuitor din Mariupol a postat pe Telegram o filmare cu distrugerile din oraș, în care apar și oameni care sapă o groapă în fața unor blocuri, iar lângă ei par a fi mai multe cadavre, potrivit New York Times.

"People are burying their neighbors." This is what residents of Mariupol encounter walking through their streets. Grateful to work with Ukrainian colleague @dim109 who parsed through these emotional accounts. https://t.co/rHHzRVS309 pic.twitter.com/8xdaNshE04