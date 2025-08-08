Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, a cerut la Kiev protejarea drepturilor minorităților naționale. Ucraina ar putea institui "Ziua Limbii Române"

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, aflată în vizită în Ucraina, s-a întâlnit cu ministrul de Externe ucrainean, Andrii Sybiha, în fața căruia "a subliniat importanța fundamentală a protecției drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, inclusiv a drepturilor educaționale, religioase și a dreptului la libera asociere".

Această informație este prezentată într-un comunicat de presă al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) al României pe tema vizitei Oanei Țoiu în Ucraina. Conform acestei surse, în cadrul vizitei oficiale în Ucraina, la 7 august 2025, ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, "a avut consultări politico-diplomatice cu omologul ucrainean, Andrii Sybiha".

"Ministrul Afacerilor Externe al României a subliniat importanța fundamentală a protecției drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, inclusiv a drepturilor educaționale, religioase și a dreptului la libera asociere. A vorbit despre rolul acestor persoane în apropierea dintre cele două țări și în consolidarea unei relații durabile, ancorate în valori și aspirații comune. Oana Țoiu s-a referit la contribuția unică a etnicilor români din Ucraina și a ucrainenilor din România la apropierea și mai mare a celor două țări, precum și la asigurarea unui viitor european, sigur și prosper", precizează comunicatul MAE.

“Foarte importante sunt comunitățile noastre, comunitatea de români din Ucraina și comunitatea ucraineană din România. Salut în acest sens intenția autorităților ucrainene de a declara 31 august ca Ziua Limbii Române”, a declarat Oana Țoiu.

Pe de altă parte, ministrul român al Afacerilor Externe a reafirmat sprijinul României pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, apreciind eroismul poporului ucrainean și eforturile întreprinse de autoritățile de la Kiev pentru o pace justă și durabilă. În egală măsură, Oana Țoiu a evidențiat importanța parcursului european al Ucrainei, "salutând progresele importante obținute până în acest moment și încurajând continuarea eforturilor pentru implementarea credibilă, predictibilă și cuprinzătoare a procesului de reformă".

