Bucăți dintr-un obiect zburător neidentificat, descoperite la granița Poloniei cu Belarus. Autoritățile sunt în alertă

Poliția de frontieră din Polonia a descoperit noi resturi ale unui obiect zburător neidentificat în apropierea graniței cu Belarus, alimentând tensiunile într-o regiune aflată deja sub presiune din cauza incursiunilor aeriene repetate. Incidentul, raportat duminică seara la Terespol, se adaugă unei serii de cazuri similare înregistrate în ultimele luni, care sporesc îngrijorările privind securitatea spațiului aerian al statului membru NATO.

''Astăzi, înainte de 22:00, ofițerul de serviciu la postul de poliție din Terespol a primit un raport de la ofițeri ai poliției de frontieră cu privire la descoperirea unor resturi ale unui obiect zburător neidentificat lângă punctul de trecere de la Terespol, în Polatycze'', a scris poliția locală pe Facebook.

''Securizăm locul descoperirii. Nimeni nu a fost rănit în incident'', a adăugat poliția.

Polonia este în alertă maximă pentru obiecte care intră în spațiul său aerian, după ce o rachetă ucraineană rătăcită a lovit un sat polonez în 2022, omorând doi oameni, la numai câteva luni după declanșarea invaziei la scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei. Sâmbătă, un obiect ce părea a fi o dronă momeală a căzut în estul Poloniei, a anunțat un purtător de cuvânt al armatei poloneze.

În august, o dronă a căzut într-un lan de porumb în estul Poloniei, incendiind culturi și spărgând geamurile caselor din apropiere. Un procuror ce investighează incidentul a declarat la acea vreme că drona pare să fi intrat în Polonia din direcția Republicii Belarus, aliată a Rusiei. Drone militare s-au prăbușit și pe teritoriul României și al statelor baltice, amintește Reuters.

