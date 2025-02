Într-un incident care amintește de „atacurile cu pager” israeliene asupra Hezbollah, s-a descoperit că un lot de ochelari video pentru operatorii de drone, livrat de un furnizor anonim ca răspuns la o cerere a voluntarilor ruși, era o capcană. Fiecare conținea o încărcătură explozivă din plastic destinată să detoneze atunci când dispozitivele erau pornite.

Agenția de știri de stat rusă TASS a fost prima care a anunțat incidentul vineri, 8 februarie. Potrivit acesteia, informațiile au fost oferite de Igor Potapov, un reprezentant oficial al companiei JSC NPP, care dezvoltă și furnizează echipamente de război electronic pentru trupele ruse, în special unităților implicate în așa-numita „operațiune militară specială”, cum numește Moscova războiul din Ucraina.

„O comandă de ochelari Skyzone Cobra X v4 FPV a fost transferată de o persoană pe nume Roman, prin ajutor umanitar. Când ochelarii au fost porniți, aceștia au explodat. La deschiderea lotului, au găsit explozibili plastici în toate produsele,” a declarat Igor Potapov.

❗️🇷🇺Russian military complains they received explosive FPV goggles from their “volunteers.”

They say they found a plastid inside. pic.twitter.com/NrxvpSZ1r4