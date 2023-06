Asaltul a două companii ucrainene asupra pozițiilor rusești, filmat din dronă. Zeci de ruși și-ar fi pierdut viața VIDEO

Un asalt asupra pozițiilor rusești de către companiile 1 Mecanizată și 28 Mecanizată în zona Kurdyumivka, în apropiere de Bahmut, a fost filmat de o dronă.

Imaginile sunt spectaculoase și arată metodele de combat ale armatei ucrainene. Potrivit informațiilor publicate pe Twwiter, 35 de ruși ar fi fost uciși în timpul acestui asalt. Unitățile de asalt au străpuns liniile de apărare pregătite de luni de zile de către ruși.

Premierul ucrainean Denis Şmigal a avertizat, recent, că ”va lua ceva timp” contraofensiva armatei împotriva forţelor ruse. Oficialul de la Kiev s-a declarat însă optimist în ceea ce priveşte succesul operaţiunii, relatează France Presse.

An assault on Russian positions by the 1st mechanized company of the 28th mechanized in the area of Kurdyumivka. Reportedly 35 Russians were killed during this assault. Assault units broke through defensive lines that were prepared for months by Russians.

Great footage. pic.twitter.com/86iXrWO5Ya